Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Leonardo Villar, ator da Rede Globo, morre aos 96 anos

Segundo informações divulgadas pela Rede Globo, ele estava internado em uma UTI desde a quinta-feira (2) e sofreu uma parada cardíaca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:45

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:45

Aracy Balabanian e Leonardo Villar em 'Passione', de 2010
Aracy Balabanian e Leonardo Villar em 'Passione', de 2010 Crédito: TV Globo/Renato Rocha Miranda
O ator paulista Leonardo Villar morreu nesta sexta-feira (3), aos 96 anos, em São Paulo. Segundo informações da Rede Globo, ele estava internado em uma UTI desde a quinta-feira (2) e sofreu uma parada cardíaca.
Villar alcançou fama nacional e internacional ao interpretar o Zé do Burro, personagem principal do filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1963.
Ele também interpretou Lampião em Lampião, Rei do Cangaço (1964), de Carlos Coimbra, e Augusto Matraga, em A Hora e a Vez de Augusto Matraga (1965), de Roberto Santos.
Nas décadas seguintes, consolidou uma carreira na televisão ao participar de diversas novelas da Tupi e da Globo. Seu último trabalho foi na novela Passione, de 2010.

Veja Também

"Vai ser o maior", promete Boninho sobre "Big Brother Brasil 21"

Após deixar Globo, Zeca Camargo assina contrato com a Band

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados