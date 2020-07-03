'Vai ser o maior', promete Boninho sobre 'Big Brother Brasil 21'

Boninho é o diretor responsável pelo Big Brother Brasil Crédito: Globo

O Big Brother Brasil 20 terminou em abril de 2020 e já deixou muitos espectadores com saudades do programa, mas a próxima edição já está sendo planejada. O diretor Boninho, responsável pela produção, divulgou um vídeo sobre o processo seletivo para o BBB 21 e falou brevemente sobre o programa.

"Quer spoiler? 21 vai ser o maior BBB que você já viu! Como? Eu conto depois!", prometeu Boninho em uma publicação em sua conta no Instagram na quinta-feira, 2.

Ele aproveitou para divulgar a retomada do processo que irá escolher os participantes da próxima edição.

Quem deu mais detalhes foi Tiago Leifert, apresentador do programa: "Por conta da pandemia a gente decidiu que a primeira parte da seletiva vai ser pela internet."

Os inscritos selecionados participarão de uma "banca virtual", composta pelos responsáveis pela seleção dos futuros confinados

Apesar de ainda não ter data oficial de lançamento, o BBB 21 deve ir ao ar apenas em 2021.