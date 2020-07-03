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'Vai ser o maior', promete Boninho sobre 'Big Brother Brasil 21'

O diretor, responsável pela produção, divulgou um vídeo sobre o processo seletivo para o BBB 21 e falou brevemente sobre o programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:08

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:08

O diretor Boninho
Boninho é o diretor responsável pelo Big Brother Brasil  Crédito: Globo
O Big Brother Brasil 20 terminou em abril de 2020 e já deixou muitos espectadores com saudades do programa, mas a próxima edição já está sendo planejada. O diretor Boninho, responsável pela produção, divulgou um vídeo sobre o processo seletivo para o BBB 21 e falou brevemente sobre o programa.
"Quer spoiler? 21 vai ser o maior BBB que você já viu! Como? Eu conto depois!", prometeu Boninho em uma publicação em sua conta no Instagram na quinta-feira, 2.
Ele aproveitou para divulgar a retomada do processo que irá escolher os participantes da próxima edição.
Quem deu mais detalhes foi Tiago Leifert, apresentador do programa: "Por conta da pandemia a gente decidiu que a primeira parte da seletiva vai ser pela internet."

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Apesar de ainda não ter data oficial de lançamento, o BBB 21 deve ir ao ar apenas em 2021.
A última edição terminou com a vitória de Thelma Assis e o recorde de mais de 1,5 bilhão de votos em um dos paredões.

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