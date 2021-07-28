Ator Rogério Samora sofre infarto gravando novela e fica em coma

Rogério Samora como Joaquim Gomes em 'Nazaré' Crédito: Divulgação

O ator português Rogério Samora, 62, está em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante as gravações da novela "Amor Amor", exibida no horário nobre pelo canal SIC. De acordo com a imprensa lusitana, ele segue internado em um hospital de Lisboa e seu quadro é considerado grave.

Na hora em que teve o problema de saúde, ele contracenava com Ricardo Pereira, protagonista da trama e conhecido dos brasileiros por participações em diversas novelas na Globo, sendo a mais recente "Éramos Seis" (2019-2020). O ator foi socorrido pelos colegas e pela produção da novela, que prestaram os primeiros socorros.

"A única coisa que desejo agora é receber um telefonema a dizer que o Samora está bem", disse Pereira ao site português A Televisão. "É o meu desejo e de todos os colegas. Estamos todos a torcer por ele e que recupere rapidamente."

Samora também está no ar no Brasil. Ele interpreta o personagem Joaquim Gomes na novela "Nazaré", que está sendo exibida pela Band.