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Luto

Ator Rogério Samora sofre infarto gravando novela e fica em coma

Famoso no Brasil por 'Nazaré', ele contracenava com Ricardo Pereira na hora

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 19:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 19:57
Rogério Samora como Joaquim Gomes em 'Nazaré'
Rogério Samora como Joaquim Gomes em 'Nazaré' Crédito: Divulgação
O ator português Rogério Samora, 62, está em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante as gravações da novela "Amor Amor", exibida no horário nobre pelo canal SIC. De acordo com a imprensa lusitana, ele segue internado em um hospital de Lisboa e seu quadro é considerado grave.
Na hora em que teve o problema de saúde, ele contracenava com Ricardo Pereira, protagonista da trama e conhecido dos brasileiros por participações em diversas novelas na Globo, sendo a mais recente "Éramos Seis" (2019-2020). O ator foi socorrido pelos colegas e pela produção da novela, que prestaram os primeiros socorros.
"A única coisa que desejo agora é receber um telefonema a dizer que o Samora está bem", disse Pereira ao site português A Televisão. "É o meu desejo e de todos os colegas. Estamos todos a torcer por ele e que recupere rapidamente."

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Samora também está no ar no Brasil. Ele interpreta o personagem Joaquim Gomes na novela "Nazaré", que está sendo exibida pela Band.
A SIC publicou nas redes sociais uma mensagem desejando que o ator se recupere. "Vamos unir-nos numa corrente de boas energias e pensamentos positivos", pediu a emissora. "Força, Rogério."

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