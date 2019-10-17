Assessoria desmente que Giulia Gam está internada em clínica psiquiátrica

Giulia Gam (direita em pé) e o elenco da peça "Os Sete Afluentes do Rio Ota" Crédito: Instagram/@casadeculturadoparque

Na tarde de terça-feira (15), o jornalista Alessandro Lo-Bianco, afirmou no "A Tarde É Sua" (RedeTV) que Giulia Gam, 55, estaria internada em uma clínica psiquiátrica. Nesta quarta (16), porém, a informação foi desmentida pelas assessorias da atriz e também do espetáculo "Os Sete Afluentes do Rio Ota".

Ambas foram categóricas em dizer que a artista está ensaiando para a peça que estreia no dia 25 de outubro, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, nos últimos tempos. A Casa de Cultura do Parque, inclusive, postou uma foto de um desses ensaios no Instagram, na qual é possível ver Gam ao lado dos colegas.

Nomes como Caco Ciocler, 48, Jonnhy Massaro, 27 e Chandelly Braz, 34, também estão no espetáculo. A trama apresenta sete personagens envolvidos em conflitos entre ocidente e oriente, sendo ambientada em sete cidades diferentes.