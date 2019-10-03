Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

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Xexéu, ex-vocalista do grupo Timbalada, foi internado em uma clínica de reabilitação em Salvador na manhã desta quarta-feira (2). Jair Santos Freitas, 35, amigo do cantor desde a infância, diz que encontrou o artista cheirando a álcool nesta terça-feira (1º) na cidade e o enviou para uma clínica para tratamento.

"Encontrei com ele no domingo e nesta terça à noite. Levei ele para casa e ele parecia que tinha bebido. Estava desnorteado e cheirava a álcool. Nesta quarta de manhã, a gente deu o encaminhamento para ele entrar na clínica de reabilitação para se cuidar", contou à reportagem.

Xexéu está internado na clínica Manassés, localizada na capital baiana, e não tem previsão de saída. "Não sabemos quanto tempo ele ficará lá. Tudo depende do tratamento que eles quiserem dar para ele, o acompanhamento, a questão psicológica. Não sei qual o grau de necessidade dele neste momento", contou Jair.

A colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, publicou um vídeo em que o cantor aparece pedindo esmola pelas ruas de Salvador. Para o amigo, as imagens são antigas, de uma recaída anterior de Xexéu, segundo o que lhe contaram.