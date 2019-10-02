Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inspiração polêmica!

Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Ex-coelhinha da Playboy garante que teve relacionamento extraconjugal com o presidente dos Estados Unidos e a polêmica inspirou uma modelo brasileira em ensaio sensual para Playboy Portugal

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 14:58
A modelo brasileira Nathy Kihara em ensaio para a Playboy Portugal inspirado nos escândalos sexuais envolvendo o presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Vanessa Dalceno/CO Assessoria
Os escândalos envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pagamentos de milhares de dólares a para uma ex-coelhinha da Playboy para impedi-la de falar sobre seu relacionamento com ele em 2006, inspiraram o novo editorial da Playboy.
Escolhida pela editora como a nova brasileira coelhinha, Nathy Kihara fotografou nas ruas de Nova York, vestida como um coelho, bem próximo à Times Square. A brasileira acredita que Trump deveria sofrer impeachment pelas últimas sanções do seu governo. "Não podemos fingir que nada de errado está acontecendo, Nova York passa por um retrocesso", diz.
Ela lembrou do caos nos aeroportos e freio nas imigrações.
A modelo posou em frente aos icônicos táxis da cidade que nunca dorme e ainda andou naturalmente pelo metrô com a leitura incomum do livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

Veja Também

Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

Vera Fischer posa em Camburi e elogia Vitória: "Linda e acolhedora"

As fotos serão publicadas na edição de outubro da Playboy Portugal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump entrevista Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados