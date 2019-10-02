Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Os escândalos envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pagamentos de milhares de dólares a para uma ex-coelhinha da Playboy para impedi-la de falar sobre seu relacionamento com ele em 2006, inspiraram o novo editorial da Playboy.
Escolhida pela editora como a nova brasileira coelhinha, Nathy Kihara fotografou nas ruas de Nova York, vestida como um coelho, bem próximo à Times Square. A brasileira acredita que Trump deveria sofrer impeachment pelas últimas sanções do seu governo. "Não podemos fingir que nada de errado está acontecendo, Nova York passa por um retrocesso", diz.
Ela lembrou do caos nos aeroportos e freio nas imigrações.
A modelo posou em frente aos icônicos táxis da cidade que nunca dorme e ainda andou naturalmente pelo metrô com a leitura incomum do livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House".
As fotos serão publicadas na edição de outubro da Playboy Portugal.