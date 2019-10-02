Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Escolhida pela editora como a nova brasileira coelhinha, Nathy Kihara fotografou nas ruas de Nova York, vestida como um coelho, bem próximo à Times Square. A brasileira acredita que Trump deveria sofrer impeachment pelas últimas sanções do seu governo. "Não podemos fingir que nada de errado está acontecendo, Nova York passa por um retrocesso", diz.