Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

A Jenner também cancelou uma viagem que faria a Paris para uma festa de lançamento de sua colab de maquiagem. Nas redes sociais, ela lamentou sua ausência no evento. "Infelizmente, eu estou muito doente e não poderia viajar. Estou de coração partido por perder o desfile, mas eu sei que meu time incrível e meus amigos que estão na cidade para o evento vão me representar. [...] Claro que esta coleção não é somente para as passarelas... Eu criei para que vocês pudessem ter um pedaço disso em um evento incrível".