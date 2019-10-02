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Acabou o amor!

Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo"

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 10:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2019 às 10:47
A socialite Kylie Jenner Crédito: Balmain/Divulgação
O namoro de Kylie Jenner, 22, e Travis Scott, 28, chegou ao fim. O casal, que estava junto há dois anos e tem uma filha, Stormi, 1, se separou após várias semanas tentando fazer o relacionamento dar certo, segundo informou o portal norte-americano TMZ. A revista estrangeira US Weekly confirmou a separação do casal.
Kylie e Scott foram vistos juntos publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, "Travis Scott: Voando Alto".
A empresária também apareceu acompanhada somente da filha Stormi no casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin, nesta segunda-feira (30).
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O casal, no entanto, ainda pode voltar, uma vez que fontes próximas a ele afirmam ao TMZ que eles estão apenas "dando um tempo". Os dois também já enfrentaram outras crises, como os boatos de uma possível traição de Scott.

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Nos últimos dias, Kylie foi internada em um hospital em Los Angeles e chegou a faltar na cerimônia do Emmy, na qual seria uma das apresentadoras junto às irmãs Kim Kardashian e Kendall Jenner.
A Jenner também cancelou uma viagem que faria a Paris para uma festa de lançamento de sua colab de maquiagem. Nas redes sociais, ela lamentou sua ausência no evento. "Infelizmente, eu estou muito doente e não poderia viajar. Estou de coração partido por perder o desfile, mas eu sei que meu time incrível e meus amigos que estão na cidade para o evento vão me representar. [...] Claro que esta coleção não é somente para as passarelas... Eu criei para que vocês pudessem ter um pedaço disso em um evento incrível".

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