Kit Harington, o Jon Snow, é internado em clínica de reabilitação

"Game of Thrones" parece que abalaram o protagonista da série, o ator Kit Harington, 32. Segundo o Page Six, o intérprete de Jon Snow se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo para tratar estresse e uso abusivo de álcool antes do final do seriado da HBO, cujo último episódio foi exibido no dia 19 de maio. As gravações finais deparece que abalaram o protagonista da série, o ator, 32. Segundo o Page Six, o intérprete dese internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo para tratar estresse eantes do final do seriado da HBO, cujofoi exibido no dia 19 de maio.

O ator Kit Harington interpreta Jon Snow em cena de "Game of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO

De acordo com fontes ouvidas pelo site, o final de "GoT" "realmente o atingiu com força". A informação foi confirmada à Variety por um assessor do ator. "Kit decidiu utilizar este intervalo em sua agenda como uma oportunidade de passar algum tempo em um retiro de bem-estar para trabalhar em algumas questões pessoais."

Ainda segundo o Page Six, Harington está internado na clínica Privé-Swiss, em Connecticut (EUA), que custa mais de US$ 120 mil por mês (equivalente a cerca de R$ 438 mil na cotação atual). No local, ele tem acompanhamento psicológico, faz meditação e terapia. O objetivo é que ele possa aprender a lidar com emoções negativas, além de combater o estresse.

O site também informa que a mulher do ator britânico, a atriz Rose Leslie, 32, está ajudando ele a superar o momento difícil. Ele a conheceu durante as gravações da saga - Rose interpretou a personagem Ygritte, com quem Jon Snow viveu um romance na série.

Divulgado recentemente, o documentário "Game of Thrones: The Last Watch", da cineasta britânica Jeanie Finlay, mostra como Harington ficou completamente chocado e chorou ao descobrir como seria o seu final na trama.

"Ele está internado por conta do estresse, exaustão e álcool. Rose [Leslie] está sendo muito solidária. Todos próximos a ele realmente querem que ele descanse. Por agora, Kit precisa apenas de paz e tranquilidade", disse um amigo de Harington ao Page Six.

Em janeiro, o ator britânico já tinha dito em entrevista à revista australiana GQ, que as gravações tinham sido especialmente difíceis na reta final.

"Todo o mundo estava acabado. Eu não sei se estávamos chorando de tristeza porque estava acabando ou porque foi exaustivo", disse.