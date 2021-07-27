Ashton Kutcher e Mila Kunis dizem não dar banho nos filhos diariamente

Ashton Kutcher e Mila Kunis Crédito: instagram/@aplusk

Os atores Ashton Kutcher, 43, e Mila Kunis, 37, disseram que não dão banho nos filhos todos os dias, em entrevista ao podcast Armchair Expert. Os artistas estão juntos desde 2015 e são pais de Wyatt Isabelle, 6, e Dimitri Portwood, 4.

Kutcher e Kunis entraram no assunto ao concordarem com o apresentador Dax Shepard que insistiu que sua co-apresentadora Monica Padman "não deveria se livrar do óleo natural em sua pele com uma barra de sabão todos os dias".

"Não acredito que estou em minoria aqui no que diz respeito a lavar todo o meu corpo no chuveiro. Quem te ensinou a não se lavar?", disse Padman. Kunis rebateu dizendo que não teve "água quente quando era criança, então eu não tomei muitos banhos, mesmo".

Ela conta que por isso, quando teve seus filhos decidiu também não dar banho todos os dias. "Não éramos aqueles pais que davam banho nos recém-nascidos, nunca", completa. Shepard, que é casado com Kristen Bell, 41, estrela de "The Good Place" (2016), pontuou que ela costumava dar banho diariamente em seus filhos, Lincoln, 8, e Delta, 6.

O apresentador afirma que os banhos eram como "parte de uma rotina noturna", mas que o costume parou quando as crianças ficaram mais velhas. "É assim que nos sentimos em relação aos nossos filhos", disse a protagonista de "Amizade Colorida" (2011).

Kutcher completou a esposa dizendo que "agora, o problema é o seguinte: se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não adianta". O ator ainda revelou que também não toma banho diariamente. "Lavo minhas axilas e virilhas diariamente, e nada mais", disse.