Cleo posa tomando banho de biquíni e afirma sentir saudades do "BBB"

A atriz e cantora Cleo, de 38 anos, publicou uma foto em seu Instagram tomando banho de biquíni. No registro compartilhado nesta segunda-feira (19), a artista justificou a roupa e escreveu: "A saudade que sinto do 'BBB' me faz tomar banho de biquíni".

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram a atriz. "Perfeita", escreveu a ex-"BBB" Thaís Braz, 28. A apresentadora do reality "Power Couple Brasil" (Record), Adriane Galisteu, 48, também comentou na foto e garantiu: "A fazenda está chegando, mana!".

Cleo em foto tomando banho de biquíni Crédito: Reprodução/ Instagram @cleo

Fiuk, 30, irmão de Cleo, chegou a final da 21ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo) e conquistou o terceiro lugar com 4,62% dos votos, dividindo o pódio com Camilla de Lucas, 26, e a campeã da temporada, Juliette Freire, 31. A artista sempre demonstrou apoio e torceu pelo irmão, ao lado de seu pai, Fábio Jr., 67.

Recentemente, ela se casou com o modelo e empresário Leandro D'Lucca, em uma cerimônia simples em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa de Cleo, tudo ocorreu sem aglomerações. A cerimônia no civil teve apenas duas testemunhas.

Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan. Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz e o modelo mostraram a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.