Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ashley Tisdale, de 'High School Musical', anuncia o nascimento de sua filha

Jupiter, primeira filha da atriz, nasceu nesta terça

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:27
Ashley Tisdale anuncia o nascimento de Jupiter, sua primeira filha
Ashley Tisdale anuncia o nascimento de Jupiter, sua primeira filha Crédito: Instagram/ashleytisdale
A atriz e cantora Ashley Tisdale, 35, anunciou nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua primeira filha, Jupiter Iris French. A artista publicou uma foto em seu Instagram e, na legenda, contou que ela nasceu nesta terça (23).
Jupiter é fruto da relação da artista com Christopher French, 39, casados desde 2014. Os dois anunciaram a gravidez em setembro do ano passado e, no mês seguinte, o sexo do bebê. "Eu fiquei tão feliz que chorei", escreveu a atriz na ocasião.
Tisdale fez publicações nas redes sociais para que internautas acompanhassem a gestação. Ela chegou a mostrar uma foto de quando recebeu uma visita de Vanessa Hudgens, 32. "Demorou 9 meses, mas com segurança tiramos uma foto antes que minha garota fosse embora novamente", escreveu.

Veja Também

Neta da rainha Elizabeth II dá à luz no banheiro

Defesa de Britney Spears pede que Jodi Montgomery assuma tutela da cantora

Sasha Meneghel assina coleção de roupas com preços a partir de R$ 259

Conhecida por trabalhar em produções da Disney como "Zack e Cody: Gêmeos em Ação" (2005) e na trilogia de "High School Musical" (2006), dando vida à icônica Sharpay Evans, a atriz surpreendeu os fãs ao dizer que não pretende assistir aos seus filmes com a filha.
"Pessoalmente, eu não assisto minhas próprias coisas", disse à revista People. "Além disso, meu marido quase não viu nada em que eu estou [participando]. Acho que só mostrei 'High School Musical' a ele este ano, e estamos casados há seis anos neste momento".
A atriz completa que não pretende proibir sua família de ver suas produções, porém não considera que seja algo tão importante. "Eu não vou ficar tipo, 'Não assista'. Estou completamente diferente. Parece uma vida diferente".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Maternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados