Ashley Tisdale, de 'High School Musical', anuncia o nascimento de sua filha

Ashley Tisdale anuncia o nascimento de Jupiter, sua primeira filha Crédito: Instagram/ashleytisdale

A atriz e cantora Ashley Tisdale, 35, anunciou nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua primeira filha, Jupiter Iris French. A artista publicou uma foto em seu Instagram e, na legenda, contou que ela nasceu nesta terça (23).

Jupiter é fruto da relação da artista com Christopher French, 39, casados desde 2014. Os dois anunciaram a gravidez em setembro do ano passado e, no mês seguinte, o sexo do bebê. "Eu fiquei tão feliz que chorei", escreveu a atriz na ocasião.

Tisdale fez publicações nas redes sociais para que internautas acompanhassem a gestação. Ela chegou a mostrar uma foto de quando recebeu uma visita de Vanessa Hudgens, 32. "Demorou 9 meses, mas com segurança tiramos uma foto antes que minha garota fosse embora novamente", escreveu.

Conhecida por trabalhar em produções da Disney como "Zack e Cody: Gêmeos em Ação" (2005) e na trilogia de "High School Musical" (2006), dando vida à icônica Sharpay Evans, a atriz surpreendeu os fãs ao dizer que não pretende assistir aos seus filmes com a filha.

"Pessoalmente, eu não assisto minhas próprias coisas", disse à revista People. "Além disso, meu marido quase não viu nada em que eu estou [participando]. Acho que só mostrei 'High School Musical' a ele este ano, e estamos casados há seis anos neste momento".