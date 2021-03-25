Ashley Tisdale, de 'High School Musical', anuncia o nascimento de sua filha

A atriz e cantora Ashley Tisdale, 35, anunciou nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua primeira filha, Jupiter Iris French. A artista publicou uma foto em seu Instagram e, na legenda, contou que ela nasceu nesta terça (23).
Jupiter é fruto da relação da artista com Christopher French, 39, casados desde 2014. Os dois anunciaram a gravidez em setembro do ano passado e, no mês seguinte, o sexo do bebê. "Eu fiquei tão feliz que chorei", escreveu a atriz na ocasião.
Tisdale fez publicações nas redes sociais para que internautas acompanhassem a gestação. Ela chegou a mostrar uma foto de quando recebeu uma visita de Vanessa Hudgens, 32. "Demorou 9 meses, mas com segurança tiramos uma foto antes que minha garota fosse embora novamente", escreveu.
Conhecida por trabalhar em produções da Disney como "Zack e Cody: Gêmeos em Ação" (2005) e na trilogia de "High School Musical" (2006), dando vida à icônica Sharpay Evans, a atriz surpreendeu os fãs ao dizer que não pretende assistir aos seus filmes com a filha.
"Pessoalmente, eu não assisto minhas próprias coisas", disse à revista People. "Além disso, meu marido quase não viu nada em que eu estou [participando]. Acho que só mostrei 'High School Musical' a ele este ano, e estamos casados há seis anos neste momento".
A atriz completa que não pretende proibir sua família de ver suas produções, porém não considera que seja algo tão importante. "Eu não vou ficar tipo, 'Não assista'. Estou completamente diferente. Parece uma vida diferente".