'Vou governar até para petistas. Democracia está garantida', diz Flávio

A declaração vem em um momento em que Flávio tenta captar o voto dos indecisos. Na semana passada, por exemplo, ele falou que, caso assuma a Presidência, não brigará mais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Vou pacificar este país. Sou a única pessoa com condições para pacificar. Quando um não quer, dois não brigam. Estou de um lado e Lula está de outro. Quando eu assumir o governo, não vou querer brigar com ele, vou querer olhar para frente, vai acabar a confusão", declarou em 8 de outubro.