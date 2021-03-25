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Justiça

Defesa de Britney Spears pede que Jodi Montgomery assuma tutela da cantora

Advogado solicitou judicialmente a renúncia de Jamie Spears da função

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:38
Britney Spears durante o Billboard Awards 2016, em Las Vegas (EUA)
Britney Spears durante o Billboard Awards 2016, em Las Vegas (EUA) Crédito: Reuters/Folhapress
A defesa de Britney Spears, 39, pediu formalmente que Jodi Montgomery seja a responsável permanente pela tutela da cantora. Segundo reportagem do TMZ, o advogado da artista, Samuel Ingham, solicitou judicialmente a renúncia de Jamie Spears da função.
Desde setembro de 2019, Montgomery já atua provisoriamente como responsável pelos cuidados com Britney. Na ocasião, o pai da cantora se afastou por problemas de saúde. O pedido judicial não se refere à tutela do patrimônio da artista, que continua sob a curadoria de Jamie Spears em conjunto com a empresa Bessemer Trust.
Se o pedido for atendido, Montgomey passa a ter a tutela da pessoa Britney Spears, o que significa , de acordo com o TMZ, ser responsável pelas decisões pessoais da cantora, como ter o controle do seu tratamento médico.

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Ela também terá a função de "restringir e limitar os visitantes por qualquer meio", processar ordens de restrição se necessário e nomear guardas de segurança e outros zeladores.
No processo, o advogado Ingham cita uma ordem de 2014 que diz que Britney Spears é incapaz de "consentir com qualquer forma de tratamento médico" como uma das razões pelas quais Montgomery deveria assumir como sua cuidadora permanente. Segundo o TMZ, o pai de Britney Spears não tem objeções à mudança.
Na petição, porém, a defesa da cantora afirma que ela tem o direito de poder solicitar o término da tutela de Montgomery a qualquer momento.

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