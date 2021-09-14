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Ary Fontoura homenageia Laura Cardoso por seus 94 anos

O ator usou a rede social para parabenizar a amiga de longa data
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 09:30

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:30

A atriz Laura Cardoso
A atriz Laura Cardoso Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
Nesta segunda-feira, 13, Ary Fontoura usou seu perfil na rede social para homenagear a amiga Laura Cardoso por seus 94 anos. O ator postou uma foto ao lado da atriz. "Parabéns, minha querida amiga Laura Cardoso! Muita saúde e alegria sempre", desejou Ary.
O veterano, que é ativo na internet - tem 3 milhões de seguidores no Instagram -, recebeu muito carinho para a amiga na publicação. Beth Goulart, Malvino Salvador, Boninho e outros amigos famosos comemoraram junto.

No seu aniversário de 2020, Laura Cardoso recebeu uma homenagem no programa Conversa com Bial, onde relembrou o início da carreira, aos 15 anos. "Eu sempre tive uma atração grande por leitura. Lendo, você fantasia, imagina e cria. E eu comecei fazendo teatrinhos no colégio, arrumando uma colega e outra. E foi assim. Eu amo a arte de representar".

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