Ary Fontoura homenageia Laura Cardoso por seus 94 anos

O veterano, que é ativo na internet - tem 3 milhões de seguidores no Instagram -, recebeu muito carinho para a amiga na publicação. Beth Goulart, Malvino Salvador, Boninho e outros amigos famosos comemoraram junto.

No seu aniversário de 2020, Laura Cardoso recebeu uma homenagem no programa Conversa com Bial, onde relembrou o início da carreira, aos 15 anos. "Eu sempre tive uma atração grande por leitura. Lendo, você fantasia, imagina e cria. E eu comecei fazendo teatrinhos no colégio, arrumando uma colega e outra. E foi assim. Eu amo a arte de representar".