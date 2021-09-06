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Saúde

Apresentadora Patrícia Poeta passa por cirurgia de emergência

Apresentadora diz que fez procedimento 'bem complicado' nas amígdalas: "Ainda não estou 100%"

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 12:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 12:48
Patrícia Poeta passou por cirurgia de emergência
Patrícia Poeta passou por cirurgia de emergência Crédito: Instagram/Patricia Poeta
A apresentadora Patrícia Poeta, 44, revelou nesta segunda (6), por meio de suas redes sociais, que teve de passar por uma cirurgia de emergência "e bem complicada nas amígdalas".
"Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso...mas vou ficar bem", escreveu ela ao postar uma foto no hospital. Ela não deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico.
Poeta disse que está internada desde a semana passada e agradeceu a preocupação do público, que tem mandado mensagens. "Dormi muito nos últimos dias em função da anestesia geral e dos remédios que tenho tomado. Por isso não conseguia responder", afirmou.

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