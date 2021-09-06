Apresentadora Patrícia Poeta passa por cirurgia de emergência

Patrícia Poeta passou por cirurgia de emergência Crédito: Instagram/Patricia Poeta

A apresentadora Patrícia Poeta, 44, revelou nesta segunda (6), por meio de suas redes sociais, que teve de passar por uma cirurgia de emergência "e bem complicada nas amígdalas".

"Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso...mas vou ficar bem", escreveu ela ao postar uma foto no hospital. Ela não deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico.