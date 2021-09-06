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Josy Oliveira é a 4ª ex-BBB a morrer após reality; veja quem são os outros

Mineira de 43 anos estava internada em SP após descobrir aneurisma

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 09:56
Ex-BBB Josy Oliveira morre após descobrir aneurisma
Ex-BBB 9, Josy Oliveira Crédito: Divulgação/TV Globo
A psicóloga Josy Oliveira morreu neste domingo (5), aos 43 anos, após complicações em uma cirurgia para tratar um aneurisma. Conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 9, ela se tornou a quarta ex-participante do reality a morrer. Ao todo, já foram ao ar 21 edições.
A confirmação da morte de Josy foi feita pelo Hospital Santa Catarina, em São Paulo, onde ela estava internada. Sua irmã, Jeanne Oliveira, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à ex-BBB, onde também anunciou que seus órgãos serão doados. "Tudo é passageiro, nós sabemos. Mas nunca estaremos preparados", afirmou.
Com mais de 300 pessoas tendo participado do BBB, outros três ex-competidores já morreram. São eles: Edilson Buba, que participou da quarta edição; André de Almeida, que ficou conhecido como Caubói no BBB 9; e Norberto Carias dos Santos, o Nonô, morreu em 2017.
Edilson Buba morreu em decorrência de um câncer, em 2006. Ele tinha 34 anos e estava internado havia dois meses em um hospital de Curitiba. Após a passagem pelo BBB, Buba posou nu para a G Magazine e também fundou uma ONG de assistência a dependentes químicos.
Ex-BBBs que morreram: Edilson Buba, do BBB 4
Ex-BBBs que morreram: Edilson Buba, do BBB 4 Crédito: Divulgação/TV Globo
André Caubói morreu em 2011 em uma emboscada na chácara onde morava, em Alumínio (SP). Ele tinha 37 anos e deixou a mulher e quatro filhos.
Ex-BBBs que morreram: André Luis Gusmão de Almeida, o caubói, do BBB 9
Ex-BBBs que morreram: André Luis Gusmão de Almeida, o caubói, do BBB 9 Crédito: Divulgação/TV Globo
Já Nonô morreu em 2017 em São Carlos (SP). Ele tinha 72 anos e lutava contra um câncer. Os dois participaram da mesma edição, o BBB 9, assim como Josy.
Ex-BBBs que morreram: Norberto Carias dos Santos, o Nonô, do BBB 9
Ex-BBB que morreram: Norberto Carias dos Santos, o Nonô, do BBB 9 Crédito: Divulgação/TV Globo

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