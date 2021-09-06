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Luto

Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, morre aos 39 anos

Artista britânica lutava contra câncer de mama desde 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2021 às 09:32

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:32

Sarah Harding, ex-cantora do grupo Girls Aloud, morre aos 39 anos
Sarah Harding, ex-cantora do grupo Girls Aloud, morre aos 39 anos Crédito: Instagram/@sarahnicoleharding
Ex-cantora do grupo pop britânico Girls Aloud, Sarah Harding morreu de câncer aos 39 anos, conforme anunciou sua mãe neste domingo, 5. A cantora revelou no ano passado que tinha câncer de mama e estava em tratamento.
Sua mãe, Marie, comunicou a notícia da morte no Instagram, junto com uma foto em preto e branco da cantora. "Muitos de vocês conheceram o combate de Sarah contra o câncer e eles sabem que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela saiu em paz esta manhã." "Eu sei que ela não gostaria de ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível, ela era uma estrela brilhante e espero que ela possa ser lembrada dessa forma", disse.
Com cinco integrantes, Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh, Girls Aloud foi um grupo formado em 2002 no programa "Popstars: The Rivals" da ITV. Elas alcançaram sucessos por uma década até sua separação em 2013.
Seu primeiro "hit", "Sound Of The Underground" alcançou o número 1 nas paradas do Reino Unido. Entrou no Natal de 2002 , e permaneceu no topo por quatro semanas.
Três outras canções do grupo - "I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007) e "The Promise" (2008) - também lideraram as vendas de singles no Reino Unido. No total, a banda vendeu mais de quatro milhões de discos.

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