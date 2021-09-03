Ator Sergio Mamberti morre aos 82 anos em São Paulo

O ator Sergio Mamberti morreu aos 82 anos na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo o site G1 , o filho do ator, Carlos Mamberti, confirmou a morte. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Senior, na capital paulista. Mamberti estava intubado, com uma infecção nos pulmões.

Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passa por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta.

Mamberti viveu personagens marcantes, como o doutor Vitor no seriado Castelo Rá-Tim-Bum e o mordomo Eugênio na novela Vale Tudo, além de ter exercido cargos importantes no Ministério da Cultura e presidido a Funarte.