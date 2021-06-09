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Reformulação

Após Julio Rocha, Ligia Mendes também deixa o novo TV Fama

Do trio original, resta apenas Alinne Prado, ex-Video Show (Globo). A RedeTV! está procurando nomes no mercado para juntar-se a ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 08:40

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 08:40

A jornalista Ligia Mendes
A jornalista Ligia Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @ligiamendes
A reformulação do TV Fama, da RedeTV!, estreou no dia 12 de abril, mas já vem enfrentando grandes reviravoltas. O programa, que passou por mudanças há menos de dois meses, já sofreu a segunda baixa no trio de apresentadores.
Trata-se de Ligia Mendes, 40, que pediu para deixar a atração. "A emissora confirma a saída da apresentadora, que encerra sua jornada no TV Fama nos próximos dias", confirmou a emissora. "A RedeTV! agradece a profissional pela parceria e contribuição e deseja sucesso em seus novos projetos."
A saída de Mendes ocorre menos de um mês após Julio Rocha, 41, também deixar a atração. Na época, o anúncio foi feito como tendo sido uma decisão tomada em comum acordo.

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"A RedeTV! agradece o excelente profissional e colega, que exerceu com dedicação o desafio de apresentar um programa diário e ao vivo pela primeira vez", divulgou o canal em meados de maio. "O canal reafirma o respeito e admiração pelo ator e mantém as portas abertas para novos projetos."
Do trio original, resta apenas Alinne Prado, ex-Video Show (Globo). A RedeTV! está procurando nomes no mercado para juntar-se a ela.

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