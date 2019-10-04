Após beijo, Vitão diz que pegaria Anitta: "Interessante e bonita"

Os cantores Anitta e Vitão Crédito: Reprodução/Instagram @vitao

O beijo de Vitão e Anitta no clipe da música "Complicado", um dueto recém-lançado dos cantores, deu o que falar na web. Para deixar o público ainda mais sedento, eles lançaram mão de um selinho durante um show da cantora em São Paulo, no último dia 29.

"É muito engraçado ver a galera falando e especulando na internet. É muito bom, está gerando uma parada bem legal, porque quando o clipe for lançado amanhã no YouTube todo mundo vai assistir sedento", diz Vitão, aos risos.

Em entrevista à reportagem, o cantor disse que a relação dos dois por enquanto não passa de amizade e que os beijos até agora só rolaram no clipe, mas confessou que ficaria de verdade com a poderosa.

"Acho que rolaria sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza."