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Após beijo, Vitão diz que pegaria Anitta: "Interessante e bonita"

"É muito engraçado ver a galera falando e especulando na internet", disse o cantor

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 08:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2019 às 08:56
Os cantores Anitta e Vitão Crédito: Reprodução/Instagram @vitao
O beijo de Vitão e Anitta no clipe da música "Complicado", um dueto recém-lançado dos cantores, deu o que falar na web. Para deixar o público ainda mais sedento, eles lançaram mão de um selinho durante um show da cantora em São Paulo, no último dia 29.
"É muito engraçado ver a galera falando e especulando na internet. É muito bom, está gerando uma parada bem legal, porque quando o clipe for lançado amanhã no YouTube todo mundo vai assistir sedento", diz Vitão, aos risos.
Ver essa foto no Instagram

se tem sentimento, por que cê tá complicando? 04/10 @anitta

Uma publicação compartilhada por V I T Ã O ? (@vitao) em

Em entrevista à reportagem, o cantor disse que a relação dos dois por enquanto não passa de amizade e que os beijos até agora só rolaram no clipe, mas confessou que ficaria de verdade com a poderosa.

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"Acho que rolaria sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza."
Vitão se apresentará no Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado (5). No mesmo dia, Anitta subirá ao Palco Mundo. O cantor afirma que ainda não sabe se dará uma palhinha no show da poderosa.

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