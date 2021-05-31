Aos 62, Zilu Camargo deixa pernões de fora em pose sexy só de roupão

A empresária Zilu Camargo, de 62 anos de idade, decidiu encantar os seguidores com um clique para lá de sensual em um banheiro luxuoso. Neste domingo (30), a foto bombou na web.
A mãe de Wanessa e Camilla Camargo apareceu só de roupão com os pernões de fora pronta para um banho de banheira em sua mansão, em Miami, nos Estados Unidos.
Na legenda, escreveu: "Dia de preguiça combina com banho de banheira! E vocês, meus amores... o que gostam de fazer pra relaxar e curtir um dia de preguiça? Me conta nos comentários".