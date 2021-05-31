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Aos 62, Zilu Camargo deixa pernões de fora em pose sexy só de roupão

Mãe de Wanessa e Camilla Camargo compartilhou foto sensual em banheiro luxuoso de sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, e encantou seguidores com o corpão

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 09:57
Zilu Camargo posa só de roupão em clique sexy em Miami, nos Estados Unidos
Zilu Camargo posa só de roupão em clique sexy em Miami, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
A empresária Zilu Camargo, de 62 anos de idade, decidiu encantar os seguidores com um clique para lá de sensual em um banheiro luxuoso. Neste domingo (30), a foto bombou na web. 
A mãe de Wanessa e Camilla Camargo apareceu só de roupão com os pernões de fora pronta para um banho de banheira em sua mansão, em Miami, nos Estados Unidos. 

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Na legenda, escreveu: "Dia de preguiça combina com banho de banheira! E vocês, meus amores... o que gostam de fazer pra relaxar e curtir um dia de preguiça? Me conta nos comentários". 

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