Empresário

Anitta assume namoro com americano e diz não ligar para fortuna dele

A informação foi confirmada pela própria cantora em entrevista à rádio FM O Dia. O bate-papo foi realizado no final do mês passado, mas repercutiu nesta quinta-feira (13)

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:13

Agência FolhaPress

A cantora Anitta assumiu novo namoro Crédito: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
Anitta, 28, está namorando o empresário americano Michael Chetrit. A informação foi confirmada pela própria cantora em entrevista à rádio FM O Dia. O bate-papo foi realizado no final do mês passado, mas repercutiu nesta quinta-feira (13).
Perguntada se estava namorando um bilionário, como foi especulado pela imprensa, a funkeira respondeu: "Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro". "Eu confiro a minha conta bancária", disse. "Se a minha estiver grande, está ótimo!"
Ela afirmou não se importar com o status financeiro das pessoas com quem se relaciona. "Não estou nem aí se a [conta bancária] do bofe é grande ou é pequena", disse. "O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber."
Em outro momento, ela revelou que o namorado já está integrado a sua vida. Foi quando comentou que estava tentando diminuir o ritmo de trabalho. "Não quero mais a vida que tinha antes: muito trabalho, muita gente, muito tudo!", avaliou.
"Meu namorado entrou aqui no quarto antes para falar comigo, no hotel, e falou: 'Gente, mas você está num quarto pequeno, por que não pegou um quarto grande?'", contou. "E eu falei: 'Por que aí se vier muita gente no quarto eu falo: 'Ah, tem pouco espaço. Espera lá fora? Aqui não tem tanto espaço'. Estou com essa desculpa hoje em dia!"
Chetrit começou a ser apontado como namorado de Anitta em março, quando apareceu ao lado da cantora na festa de aniversário dela em Miami. Depois, eles foram flagrados aos beijos no aniversário do rapper Travis Scott.
O empresário trabalha no ramo imobiliário em Nova York. A família dele é dona da Grupo Chetrit, enquanto ele próprio fundou a Chetrit Ventures, um escritório de investimentos. Ele é formado pela Parsons School of Design.

