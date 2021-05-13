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Televisão

Primeira DR da temporada do reality Power Couple é falsa

Participantes não sabem de 'pegadinha' no programa apresentado por Adriane Galisteu

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 13:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 13:54
A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Edu Moraes/RecordTv
A primeira DR da quinta temporada do Power Couple Brasil (Record), sob o comando de Adriane Galisteu, é "falsa". Ninguém será eliminado, no entanto, os participantes não sabem disso. Estão na DR falsa os casais formados por Bibi e Pimpolo, Geórgia e Thiago e Márcia e Rod Bala.
Bibi e Pimpolho estão na DR porque desistiram da prova dos casais. Márcia e Rod Bala foram indicados pelo Casal Power (MC Mirella e Dynho), que tinha o poder trocar um dos casas da DR. O Casal Power também desempatou votação entre os participantes e indicou Geórgia e Thiago.
O reality reúne 13 casais confinados em uma mansão. Eles testam as afinidades e o relacionamento amoroso na disputa por um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão.
O reality teve uma pausa de um ano após a morte de Gugu Liberato (1959-2019), que comandou a terceira e quarta temporadas. Antes dele, a atração era apresentada por Roberto Justus. O programa também foi impactado pela pandemia de Covid-19, que suspendeu as produções de várias emissoras.
A quinta temporada marca a volta de Galisteu à Record após 18 anos. No comando da atração, ela afirma que seu maior desafio é não dar spoiler por ter "língua grande".
A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

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