Primeira DR da temporada do reality Power Couple é falsa

A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Edu Moraes/RecordTv

A primeira DR da quinta temporada do Power Couple Brasil (Record), sob o comando de Adriane Galisteu, é "falsa". Ninguém será eliminado, no entanto, os participantes não sabem disso. Estão na DR falsa os casais formados por Bibi e Pimpolo, Geórgia e Thiago e Márcia e Rod Bala.

Bibi e Pimpolho estão na DR porque desistiram da prova dos casais. Márcia e Rod Bala foram indicados pelo Casal Power (MC Mirella e Dynho), que tinha o poder trocar um dos casas da DR. O Casal Power também desempatou votação entre os participantes e indicou Geórgia e Thiago.

O reality reúne 13 casais confinados em uma mansão. Eles testam as afinidades e o relacionamento amoroso na disputa por um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão.

O reality teve uma pausa de um ano após a morte de Gugu Liberato (1959-2019), que comandou a terceira e quarta temporadas. Antes dele, a atração era apresentada por Roberto Justus. O programa também foi impactado pela pandemia de Covid-19, que suspendeu as produções de várias emissoras.

A quinta temporada marca a volta de Galisteu à Record após 18 anos. No comando da atração, ela afirma que seu maior desafio é não dar spoiler por ter "língua grande".