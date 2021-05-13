Série 'Loki', da Marvel, estreia dia 9 de junho no Brasil

Pôster da série 'Loki' Crédito: Divulgação/Marvel/Disney+

A série "Loki", da Marvel Studios, ganhou data de estreia no Brasil: 9 de junho, no Disney+. A produção é protagonizada por Tom Hiddleston, 40, e Owen Wilson, 52, e irá mostrar a vida do personagem após os eventos de "Vingadores: Ultimato" (2020).

O elenco conta também com nomes como Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Em trailer divulgado em abril, é possível acompanhar o imperioso "Deus da Trapaça" que, após fugir com o Tesserato, cai em um mundo de problemas e tem que lidar com a burocrática "Time Variance Authority" (TVA). Além disso, o vídeo revela mais detalhes do que se pode esperar na primeira temporada.