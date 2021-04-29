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Cinema

Assista ao novo trailer de 'Luca', o próximo lançamento da Disney e Pixar

Ambientado no litoral da Itália, o longa  traz as aventuras de dois jovens inusitados se divertindo durante o verão e tem direção de Enrico Casarosa

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:47
Imagem de divulgação da animação
Cena da animação "Luca" Crédito: Divulgação/Diney Pixar
O próximo lançamento da Disney e Pixar é a animação Luca, ambientada em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana. O longa-metragem ganhou trailer e cartazes inéditos na quarta-feira (28).
O filme conta as aventuras do jovem Luca e melhor amigo Jack, que escondem um segredo: são monstros marinhos que se disfarçam entre os humanos. O novo vídeo mostra que sua aparência de garotos normais muda quando tocam a água e sua verdadeira forma aparece. Em terra firme, vão aprender a cultura italiana com a ajuda de sua nova amiga Giulia.
Originalmente planejado para estrear nos cinemas, por causa da pandemia do novo coronavírus, a Disney decidiu no início do ano mudar de estratégia. Assim como o último lançamento dos estúdios, o vencedor do Oscar Soul, Luca será lançado exclusivamente no Disney+ em 18 de junho.
Luca é dirigido pelo indicado ao Oscar, Enrico Casarosa ("La Luna"), e produzido por Andrea Warren ("Lava", "Carros 3").
Assista ao trailer oficial:

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