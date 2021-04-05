Marvel lança novo trailer de 'Loki' e revela detalhes sobre temporada

Tom Hiddleston em cena da série "Loki", do Disney+ Crédito: Divulgação/Disney

A série "Loki" da Marvel Studios ganhou novo trailer nesta segunda-feira (5). O vídeo mostra momentos da trama que irá estrear exclusivamente no Disney+ em 11 de junho deste ano, e será protagonizada por Tom Hiddleston, 40, e Owen Wilson, 52.

Na prévia é possível acompanhar o imperioso "Deus da Trapassa" que, após fugir com o Tesserato, cai em um mundo de problemas e tem que lidar com a burocrática "Time Variance Authority" (TVA). Além disso, o novo trailer revela mais detalhes do que se pode esperar na primeira temporada.

Aparentemente o protagonista irá trabalhar com uma organização misteriosa e irá consertar falhas no espaço-tempo causadas por si mesmo, ao utilizar uma das joias do universo. A série irá mostrar a vida do personagem após os eventos de "Vingadores: Ultimato" (2020).