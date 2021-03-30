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Televisão

Série 'Obi-Wan Kenobi' de Star Wars confirma elenco e gravações em abril

Hayden Christensen vai reprisar Anakin Skywalker/Darth Vader

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:01
Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, personagem de Star Wars
Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, personagem de Star Wars Crédito: Divulgação
A Disney divulgou nesta segunda-feira (29) pelas redes sociais o elenco da série "Obi-Wan Kenobi" de Star Wars, um dos personagens mais importantes da franquia. A produção começará a ser filmada em abril e tem data de lançamento prevista para 2022.
Com direção de Deborah Chow, a série tem o ator Ewan McGregor interpretando o mestre jedi Obi-Wan Kenobi. A série também marca o retorno de Hayden Christensen ao papel de Darth Vader.
Bonnie Piesse e Joel Edgerton estão voltando depois de estrelar os jovens e Owen Lars na trilogia prequela de Star Wars. Se juntam ao elenco Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.
A história começa dez após os eventos dramáticos de Star Wars: "A Vingança dos Sith" (2005), onde Kenobi sofreu sua maior derrota quando o ex-aprendiz Anakin Skywalker voltou-se para o lado negro e se tornou Darth Vader.
A Disney anunciou em fevereiro a próxima série de animação "Star Wars", sobre um grupo de clones de elite chamado "The Bad Batch", que estreará no serviço de streaming em maio. A animação acompanhará os clones experimentais em uma galáxia que muda rapidamente após o fim da Guerra dos Clones.
A empresa também está acrescentando várias séries de destaque de suas franquias "Star Wars" e Marvel para ajudar a atrair espectadores para o Disney+. O serviço de streaming surgiu em novembro de 2019.
Até o dia 2 de janeiro, o Disney+ tinha 94,9 milhões de assinantes. Uma das responsáveis pela popularidade do serviço é a série "The Mandalorian", também do universo "Star Wars".

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