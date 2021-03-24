Criador de John Wick deixa franquia de Keanu Reeves

Keanu Reeves no segundo filme da saga John Wick Crédito: Divulgação/Lions Gate Entertainment

O escritor dos três primeiros filmes de "John Wick", Derek Kolstad, revelou que não estará trabalhando nos próximos dois longas da franquia estrelada por Keanu Reeves, 55, que foram anunciados em agosto do ano passado.

Kolstad disse, em entrevista a Collider, que não foi sua decisão deixar a franquia. Ele falou que ainda é próximo dos diretores Chad Stahelski e David (Leitch) e está ansioso para ver para onde vai o filme.

"Não, não foi minha decisão. Quando você pensa sobre o contrato dessas coisas, a terceira, eu compartilhei o crédito com qualquer número de pessoas, elas não precisaram voltar para mim, então não voltaram. A certa altura o estúdio te dirá, sua criação está graduada, e você deseja que ela se dê bem", disse Kolstad.

O "John Wick 4" está programado para chegar aos cinemas no fim de semana do Memorial Day em 2022, feriado que homenageia os norte-americanos mortos em combate e acontece sempre na última sexta-feira de maio.

"Estamos ocupados preparando scripts para os próximos dois filmes de nossa franquia de ação 'John Wick'", disse em agosto o CEO do estúdio Lionsgate, John Feltheimer.

Feltheimer acrescentou que os dois próximos filmes da franquia devem ser filmados consecutivamente, a partir de 2021, quando Reeves estiver pronto para isso.