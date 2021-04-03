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Streaming

Netflix tira obras do ar após censura dos governos da Turquia e de Singapura

Filmes e séries que abordavam uso de drogas e criticavam autoridades motivaram exigências

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 11:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2021 às 11:42
Exibido na Netflix, e premiado em Sundance, o franco-senegalês
Exibido na Netflix, e premiado em Sundance, o franco-senegalês "Lindinhas" está causando polêmicas por onde passa Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix removeu de sua plataforma, no ano passado, conteúdos que foram alvos de censura dos governos da Turquia e de Singapura por diferentes motivos, de acordo com um relatório divulgado pelo próprio gigante do streaming nesta semana.
Na Turquia, deixaram de estar disponíveis o controverso filme francês "Lindinhas", que gerou debates fervorosos em todo o mundo, inclusive no Brasil, por supostamente hipersexualizar menores de idade, e um episódio da segunda temporada da série "Designated Survivor".
O capítulo em questão mostrava o presidente do país exigindo a extradição de um líder da oposição. Mesmo sendo uma obra de ficção, a trama irritou as autoridades por suas semelhanças com situações da vida real. Também no ano passado, a Netflix chegou a cancelar uma série original turca depois que o governo ordenou que um personagem gay fosse tirado do roteiro.
Já a situação em Singapura diz respeito à política de tolerância zero do país para o consumo de drogas. Dois títulos que falavam sobre substâncias ilícitas, "Receita da Boa", reality em que chefs competem criando receitas com marijuana, e "Maior Viagem: Uma Aventura Psicodélica", filme em que celebridades falam sobre suas experiências com drogas alucinógenas.
De 13 obras da Netflix que precisaram ser removidas da plataforma em diferentes territórios desde o lançamento do serviço, sete foram em Singapura, quase sempre por causa de cenas sobre consumo de drogas.
A Netflix se comprometeu, recentemente, a revelar anualmente, por meio de um relatório, títulos que precisaram ser retiradas do streaming por causa de demandas governamentais. A política da empresa é de acatar às ordens das autoridades locais quanto ao conteúdo que disponibiliza.

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