Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Ana Paula Renault e Britto Jr. trocam farpas após ele opinar sobre participantes de reality

Polêmica começou após ela anunciar processo contra colegas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:07

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:07

Britto JR. e Ana Paula Renault
Britto JR. e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Instagram
Os jornalistas Ana Paula Renault, 38, e Britto Jr., 57, trocaram farpas nas redes sociais nesta quarta-feira (5), após ele comentar um post sobre ela e dizer que "quem aceita participar desse tipo de reality -se referindo ao A Fazenda- não tem que reclamar de ofensas e palavrões depois".
A polêmica teve início após Ana Paula, que participou do BBB (Globo) e de A Fazenda (Record), falar sobre o processo que move contra os ex-colegas de confinamento Evandro Santo e Nadja Pessoa. Segundo ela, eles teriam proferido ofensas que chegaram, inclusive, a prejudicar seus contratos de trabalho.
Segundo Ana Paula, o processo foi iniciado em agosto do ano passado, tanto por ofensas sofridas dentro de A Fazenda, como por comentários posteriores, além de, de acordo com ela, os dois terem disseminado notícias falsas e até citado seu pai em alguns ataques.
Foi após uma notícia sobre esse processo que Britto Jr., que já foi apresentador do reality A Fazenda em suas primeiras edições e deixou a Record em 2016, fez seu comentário, dando início às trocas de farpas entre os dois.
"Quem participa de reality show está acima ou abaixo da lei? Vai culpar a vítima por se expor na TV? Com todo o respeito, tentar ressurgir na mídia escorado em preconceito não foi uma boa estratégia. Fim de carreira, hein, colega!", respondeu Ana Paula.
Britto Jr. então afirmou que não é colega da jornalista, que hoje está na equipe de comentaristas do Triturando (SBT): "Primeiro, não sou seu colega. Segundo, você fala muita besteira. Terceiro, a Justiça está aí pra isso. Quarto, você não aprendeu nada após suas participações. Quinto, olha só quem está falando".

Veja Também

"Não há neurônios na caixola', diz Britto Jr. sobre Sabrina Sato

Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"

Ana Paula Renault ficou dias sem tomar banho, diz eliminado de reality

Ana Paula continuou ainda a polêmica e questionou se Britto Jr. estaria tentando uma vaga para voltar à Fazenda. "Está tentando virar notícia amanhã... Se a Justiça está aí pra isso, acabou de contradizer seu grito de desespero em forma de tuíte. Obrigada por me acompanhar com afinco e pena que você não é amigo de ninguém."
Após o episódio no Twitter, Ana Paula postou um vídeo comentando o ocorrido no Instagram e afirmou que a fala de Britto Jr. era um exemplo da urgência que tem o processo que ela move contra os ex-colegas. Segundo ela, "as pessoas falar coisas completamente aleatórias, do nada, para ofender, para ferir, para atingir a moral de outros, só para aparecer."
Já Britto Jr. afirmou, também no Instagram, que todo preconceito deve ser evitado, mas que "não se deve confundir crítica com preconceito". "Tem gente que faz isso deliberadamente com o intuito de se defender e de atacar. De aparecer. Se toda pessoa criticada por evocar o preconceito como desculpa, o que será dos profissionais de dependem do senso e postura crítica?", questionou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados