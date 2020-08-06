Ana Paula Renault e Britto Jr. trocam farpas após ele opinar sobre participantes de reality

Britto JR. e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Instagram

Os jornalistas Ana Paula Renault, 38, e Britto Jr., 57, trocaram farpas nas redes sociais nesta quarta-feira (5), após ele comentar um post sobre ela e dizer que "quem aceita participar desse tipo de reality -se referindo ao A Fazenda- não tem que reclamar de ofensas e palavrões depois".

A polêmica teve início após Ana Paula, que participou do BBB (Globo) e de A Fazenda (Record), falar sobre o processo que move contra os ex-colegas de confinamento Evandro Santo e Nadja Pessoa. Segundo ela, eles teriam proferido ofensas que chegaram, inclusive, a prejudicar seus contratos de trabalho.

Segundo Ana Paula, o processo foi iniciado em agosto do ano passado, tanto por ofensas sofridas dentro de A Fazenda, como por comentários posteriores, além de, de acordo com ela, os dois terem disseminado notícias falsas e até citado seu pai em alguns ataques.

Foi após uma notícia sobre esse processo que Britto Jr., que já foi apresentador do reality A Fazenda em suas primeiras edições e deixou a Record em 2016, fez seu comentário, dando início às trocas de farpas entre os dois.

"Quem participa de reality show está acima ou abaixo da lei? Vai culpar a vítima por se expor na TV? Com todo o respeito, tentar ressurgir na mídia escorado em preconceito não foi uma boa estratégia. Fim de carreira, hein, colega!", respondeu Ana Paula.

Britto Jr. então afirmou que não é colega da jornalista, que hoje está na equipe de comentaristas do Triturando (SBT): "Primeiro, não sou seu colega. Segundo, você fala muita besteira. Terceiro, a Justiça está aí pra isso. Quarto, você não aprendeu nada após suas participações. Quinto, olha só quem está falando".

Ana Paula continuou ainda a polêmica e questionou se Britto Jr. estaria tentando uma vaga para voltar à Fazenda. "Está tentando virar notícia amanhã... Se a Justiça está aí pra isso, acabou de contradizer seu grito de desespero em forma de tuíte. Obrigada por me acompanhar com afinco e pena que você não é amigo de ninguém."

Após o episódio no Twitter, Ana Paula postou um vídeo comentando o ocorrido no Instagram e afirmou que a fala de Britto Jr. era um exemplo da urgência que tem o processo que ela move contra os ex-colegas. Segundo ela, "as pessoas falar coisas completamente aleatórias, do nada, para ofender, para ferir, para atingir a moral de outros, só para aparecer."