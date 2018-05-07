'Não há neurônios na caixola', diz Britto Jr. sobre Sabrina Sato

O apresentador Britto Jr. Crédito: Instagram/Britto Jr.

Impossibilitada de fazer o "Programa da Sabrina" no estúdio por conta de uma gravidez de risco, a apresentadora Sabrina Sato foi entrevistada por Rodrigo Faro no hospital para o seu programa do sábado, 5, e revelou que está esperando uma menina.

Sabrina também recebeu R$ 150 mil de uma empresa para anunciar sua gravidez no Instagram, o que dividiu os seus seguidores nas redes sociais. Por conta deste excesso de exposição, o apresentador Britto Jr. fez duras críticas em seu Twitter à ex-colega de Record TV.