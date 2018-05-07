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'Não há neurônios na caixola', diz Britto Jr. sobre Sabrina Sato

Apresentador criticou a superexposição da ex-colega da Record TV em relação a gravidez

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 16:57
O apresentador Britto Jr. Crédito: Instagram/Britto Jr.
Impossibilitada de fazer o "Programa da Sabrina" no estúdio por conta de uma gravidez de risco, a apresentadora Sabrina Sato foi entrevistada por Rodrigo Faro no hospital para o seu programa do sábado, 5, e revelou que está esperando uma menina.
Sabrina também recebeu R$ 150 mil de uma empresa para anunciar sua gravidez no Instagram, o que dividiu os seus seguidores nas redes sociais. Por conta deste excesso de exposição, o apresentador Britto Jr. fez duras críticas em seu Twitter à ex-colega de Record TV.
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"Tudo por dinheiro! Nem que seja preciso passar vergonha e correr o risco de revelar ao público que não há neurônios na caixola", disparou o apresentador, concordando com um artigo que dizia a mesma coisa. Britto também chegou a responder seguidores que responderam ao tuíte.

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