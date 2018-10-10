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Polêmica

Ana Paula Renault ficou dias sem tomar banho, diz eliminado de reality

'Pelo que eu via, não tomava banho, só se fosse de madrugada', afirmou Sandro Pedroso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 18:26

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 18:26

Ana Paula Renault em "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Instagram @anapaularenault
Sandro Pedroso, ator conhecido por ser ex-namorado da atriz Susana Vieira e o mais recente eliminado do reality show "A Fazenda" afirmou, em entrevista ao Programa do Porchat, que a participante Ana Paula Renault era conhecida por não tomar banho no confinamento.
"Tinha gente que ficava lá um dia, dois, sem tomar banho. Fica cuidando de bicho, não tem jeito de não tomar banho...", afirmou Sandro, antes de colocar uma plaquinha de pessoa mais "porca" da casa no nome de Ana Paula, durante uma brincadeira. "Eu acompanhei ali, pelo que eu via, não (tomava banho). Só se fosse de madrugada", garantiu.

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