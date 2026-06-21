Candidato pró-Trump lidera na Colômbia por pequena margem em apuração preliminar, mas presidente Petro pede aguardar contagem: 'Quase empatado'

Abelardo De la Espriella tem uma proposta linha dura e conservadora, alinhada com Trump, Milei e Bukele Crédito: Mauricio Dueñas Castañeda/ EPA/Shutterstock

Com 99% das urnas apuradas na Colômbia , o candidato da direita Abelardo De la Espriella mantém uma pequena vantagem de menos de 1% sobre seu rival, Iván Cepeda no pleito realizado neste domingo (21/6).

Embora Cepeda não consiga mais ganhar terreno na contagem preliminar, o presidente Gustavo Petro pede que se aguarde os resultados finais, que são os da contagem oficial e levarão dias para serem conhecidos.

A apuração preliminar é o resultado de uma contagem rápida realizada pelo Registro Nacional dos formulários E-14, documentos nos quais os mesários transmitem os resultados de sua seção eleitoral.

Essa contagem tem caráter meramente informativo. Não se trata do resultado oficial.

Após o dia da eleição, inicia-se o processo de apuração oficial, que consiste na contagem definitiva dos votos.

Nesse processo, diversas comissões de juízes, tabeliães e registradores são responsáveis ​​por verificar os resultados e declarar oficialmente o vencedor.

O processo de apuração oficial geralmente leva vários dias, e a diferença entre a apuração preliminar e a oficial costuma ser pequena.

Ao longo da apuração, Petro publicou em sua conta nas redes sociais denúncias de supostas irregularidades.

Ele afirma que, em algumas seções eleitorais, as folhas de apuração E14 não foram assinadas pelos mesários e, portanto, devem ser contestadas.

Segundo Petro, é preciso aguardar a contagem oficial para determinar quem será o próximo presidente.

"A votação está praticamente empatada; nenhum candidato atingiu 50%, o que nos obriga a aguardar a contagem oficial", afirmou ele no X.

José Manuel Restrepo, candidato a vice-presidente de Abelardo de la Espriella, também foi às redes sociais, mas para anunciar vitória.

"A Colômbia elegeu um presidente, e seu nome é Abelardo de la Espriella".

O advogado "outsider" De la Espriella chegou ao segundo turno com uma proposta linha dura e conservadora, alinhada com as direitas de Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em El Salvador.

Já o senador e filósofo Cepeda levou com uma agenda de esquerda, que inclui reformas sociais de grande alcance e um discurso conciliador na área de segurança, dando continuidade à trajetória progressista de Petro.

A disputa foi acirrada no primeiro turno também, quando De la Espriella obteve 43,7% dos votos contra 40,9% de Cepeda.