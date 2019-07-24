Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"

Em seguida, o ex-apresentador de "A Fazenda" lamentou ser vítima de preconceito de homossexuais: "Preconceito mudou de lado. Nós, heteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria".