Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo!

Alexandre Garcia ameaça deixar CNN ao vivo: "Não sei se volto"

Veterano teve um momento de tensão com o apresentador Rafael Colombo, que o questionou sobre o direito à vida previsto em Constituição após Garcia comentar fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:27

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:27

O jornalista Alexandre Garcia ameaça deixar a CNN ao vivo durante programa com apresentador da emissora
O jornalista Alexandre Garcia ameaça deixar a CNN ao vivo durante programa com apresentador da emissora Crédito: CNN Brasil/Reprodução

O jornalista Alexandre Garcia, 80, ameaçou deixar a CNN Brasil durante a exibição ao vivo do telejornal Novo Dia, nesta quinta-feira (6). Apresentado por Rafael Colombo, 43, o programa possui um quadro chamado Liberdade de Opinião, do qual Garcia participa.

Durante a conversa, Colombo comentou a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que declarou a possibilidade de editar decreto para garantir o direito de "ir e vir". Garcia, que apoia o político, questionou o âncora e disse que Bolsonaro quer apenas cumprir a Constituição brasileira.

Ele ainda afirmou que o presidente tem "todo o direito" de lançar o decreto para proibir governadores e prefeitos de determinarem restrições para o controle do coronavírus. "O direito à vida também está na Constituição. Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida?", questionou então Colombo.

Após um período de silêncio, Garcia respondeu: "Eu não estou sendo entrevistado", fazendo referência à pergunta. Colombo então seguiu a apresentação e disse que os dois continuariam a conversa no dia seguinte, sexta-feira (7), já que não havia mais tempo.

Veja Também

Com Covid-19, Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, mostra melhora

Juliette diz que nunca imaginou ser tão amada em seu 1º vídeo após vitória

BBB 21: Arthur se declara para Carla Diaz ao vivo e casal leva prêmio

O veterano, então, respondeu "não sei se voltamos". Procurada a assessoria da CNN Brasil disse em nota: "A CNN Brasil declara que Alexandre Garcia permanece no quadro Liberdade de Opinião".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Jair Bolsonaro Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados