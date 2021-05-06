Alexandre Garcia ameaça deixar CNN ao vivo: "Não sei se volto"

O jornalista Alexandre Garcia, 80, ameaçou deixar a CNN Brasil durante a exibição ao vivo do telejornal Novo Dia, nesta quinta-feira (6). Apresentado por Rafael Colombo, 43, o programa possui um quadro chamado Liberdade de Opinião, do qual Garcia participa.
Durante a conversa, Colombo comentou a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que declarou a possibilidade de editar decreto para garantir o direito de "ir e vir". Garcia, que apoia o político, questionou o âncora e disse que Bolsonaro quer apenas cumprir a Constituição brasileira.
Ele ainda afirmou que o presidente tem "todo o direito" de lançar o decreto para proibir governadores e prefeitos de determinarem restrições para o controle do coronavírus. "O direito à vida também está na Constituição. Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida?", questionou então Colombo.
Após um período de silêncio, Garcia respondeu: "Eu não estou sendo entrevistado", fazendo referência à pergunta. Colombo então seguiu a apresentação e disse que os dois continuariam a conversa no dia seguinte, sexta-feira (7), já que não havia mais tempo.
O veterano, então, respondeu "não sei se voltamos". Procurada a assessoria da CNN Brasil disse em nota: "A CNN Brasil declara que Alexandre Garcia permanece no quadro Liberdade de Opinião".