Com Covid-19, Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, mostra melhora

A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça "FRANCISCO ", com Paulo Goulart Filho, no Teatro do CCBB Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, está respondendo bem ao tratamento contra a Covid-19. A informação é de Beth Goulart, irmã da atriz.

"Graças à Deus minha irmã amada @barbarabrunoatriz está respondendo bem ao tratamento. Segundo o boletim médico de hoje, o quadro está estável. Continuamos na nossa jornada de oração com muita fé e esperança na sua recuperação. Estamos juntos", escreveu no Instagram.

Ela publicou uma foto em que está junto com Barbara, a mãe Nicette Bruno e o irmão Paulo Goulart Filho, todos sorrindo.

Uma corrente de oração foi organizada na quarta-feira, 5, para apoiar a atriz e todos os familiares e equipes de saúde que atuam de frente contra a Covid-19.

Barbara Bruno foi internada por complicações do coronavírus e teve de ser intubada no domingo, 2, em um hospital no Rio de Janeiro.