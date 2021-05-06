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Saúde

Com Covid-19, Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, mostra melhora

Atriz, de 64 anos, precisou ser intubada por causa do coronavírus no último domingo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:01

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:01

A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça
A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça "FRANCISCO ", com Paulo Goulart Filho, no Teatro do CCBB Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress
Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, está respondendo bem ao tratamento contra a Covid-19. A informação é de Beth Goulart, irmã da atriz.
"Graças à Deus minha irmã amada @barbarabrunoatriz está respondendo bem ao tratamento. Segundo o boletim médico de hoje, o quadro está estável. Continuamos na nossa jornada de oração com muita fé e esperança na sua recuperação. Estamos juntos", escreveu no Instagram.
Ela publicou uma foto em que está junto com Barbara, a mãe Nicette Bruno e o irmão Paulo Goulart Filho, todos sorrindo.
Uma corrente de oração foi organizada na quarta-feira, 5, para apoiar a atriz e todos os familiares e equipes de saúde que atuam de frente contra a Covid-19.
Barbara Bruno foi internada por complicações do coronavírus e teve de ser intubada no domingo, 2, em um hospital no Rio de Janeiro.
Nicette Bruno, que também contraiu a Covid-19, morreu no fim de 2020. Desde que a irmã foi internada, Beth Goulart tem falado muito sobre fé nas redes sociais.

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