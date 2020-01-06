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Mayã Frota

Alexandre Frota ironiza filho que virou estrela pornô: 'Não assisti'

Mayã Frota, filho de Alexandre Frota, começou a vender fotos e vídeos de cunho sexual por meio de um site especializado pelo mundo todo e agora o ex-ator pornô ironizou o jovem, que há alguns meses travou uma troca de farpas com ele pela web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 09:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 09:20

O deputado federal e ex-ator pornô Alexandre Frota Crédito: Reprodução/Instagram @aniversariodosfamosos
Deputado Alexandre Frota ironizou o filho, Mayã, que resolveu começar a cobrar por vídeos e nudes na internet. Ele mora na Bélgica e segue os mesmos passos do pai, com quem tem sérias desavenças.
Em sua conta do Twitter, Frota escreveu que até assistiria aos vídeos para ver se o menino de 19 anos levava jeito. "Engraçado que até janeiro passado [de 2019] ele reclamava e criticava. Achava um absurdo ser filho de ex-ator pornô", começou.
Mayã Frota, filho do ex-ator pornô e deputado Alexandre Frota Crédito: Reprodução/Instagram @mayafrota
"Agora sou eu que sou pai de um ator pornô. O mundo dá voltas. Ainda não assisti, mas vou ver se ficou bom", completou.
Durante comentários em sua página, Frota chegou a se exaltar. Muita gente lembrou do caso envolvendo o não pagamento de pensão ao jovem. Ele se defendeu. "Olhe que além de estar tudo pago está em dia, não devo R$ 1 centavo. Amor dou para o filho que mora comigo, sou um grande pai", respondeu, ao citar o filho da esposa, Fabi Frota, que ele trata como se fosse dele.
Em outro momento, uma seguidora opinou que Mayã deveria achar absurda o tipo de paternidade de Frota. E o deputado voltou a retrucar. "Mas não acha absurda a pensão mensal com 20 anos na cara."
Morando na Bélgica, o jovem Mayã criou no final de dezembro um perfil na rede social OnlyFans, em que pessoas vendem conteúdos por assinatura, muitas vezes exclusivos, para seus assinantes ou "fãs". No site, Mayã vende fotos e vídeos em que aparece nu ou com referências sexuais.

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No Twitter, Mayã afirmou que "a ideia é manter o conceito das minhas fotos, mas também ter alguns posts mais explícitos no feed". Há vídeos seus em nu frontal, de seu órgão sexual e se masturbando.
Mayã é filho da personal trainer Samantha Lima Gondim, que foi namorada de Frota na década de 1990. Há três anos, ele foi entrevistado pelo site Ego e disse que sonhava seguir a carreira de modelo. Na ocasião, afirmou que não tinha contato com o pai desde 2013.
Em outubro do ano passado, ele disse que foi bloqueado por Alexandre Frota no Twitter e moveu um processo contra o deputado envolvendo uma alta dívida com pensão alimentícia -que, segundo o jornal Extra, estaria em torno de R$ 60 mil.

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