Agosto foi o mês da separação: veja os famosos que terminaram

Vivi e Jon Vlogs

Após dois anos de namoro, Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o romance muito curtido por seguidores. "Decidimos nos separar por motivos nossos", afirmou o ator, na web. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito a nossa história", declarou à revista "Ela".

Prestes a completar um ano, Whindersson Nunes e Maria Lina anunciaram o fim da relação pelo Instagram. Pouco tempo após a perda do bebê do casal, a estudante e o humorista explicaram que foi uma decisão conjunta e que os dois sempre estarão ligados. "Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria", declarou a estudante. "Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria", escreveu o humorista, lembrando os ataques sofridos pela ex, Luísa Sonza.

Por falar em Luísa Sonza, a cantora também terminou o relacionamento com o cantor Vitão. "Luísa e eu seremos uma família para sempre. Eu a amo com todas as minhas forças. Estaremos juntos para tudo, e é isso", declarou o cantor ao "Extra". Os dois chegaram a ficar quase um ano junto, mas manter a relação foi difícil por conta dos ataques sofridos nas redes sociais, disse Luísa. "Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", declarou Luísa ao Hugo Gloss.

A atriz e o fotógrafo terminaram a relação de 10 meses para seguir caminhos diferentes. O motivo: divergências quanto ao futuro dos dois, uma vez que a atriz tem o sonho de ser mãe e Victor não tem a paternidade nos planos. "Chegou aquele momento em que ela quer formar uma família, ter filhos, viver sossegada e Victor ainda não se sente maduro para isso. Não está pronto como ela", disse um amigo do empresário ao jornal Extra.

O amor da ex de Nego do Borel e do empresário chegou ao fim após quase dois meses juntos. De acordo com a assessoria da atriz e influenciadora digital, a decisão do término foi tomada em comum acordo. "A ótima e ímpar relação entre ambos e suas respectivas famílias, permanece", informa trecho da nota.

A relação de 14 anos entre Simaria e o espanhol Vicente Escrig chegou ao fim neste mês. O anúncio foi feito pela própria cantora. "Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim após 14 anos. Foi uma decisão pensada com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos e dois filhos maravilhosos que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia", disse a cantora, que teve dois filhos com o espanhol.

A sertaneja e o empresário chegaram ao fim da linha dos 8 anos juntos, somando namoro e casamento. Segundo o colunista Leo Dias, eles passavam por uma crise no relacionamento desde o início de julho deste ano. Nas redes, Naiara e Rafael disseram que precisaram ressignificar algumas coisas e que a separação foi amigável. "Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação", escreveu ela.

No fim de julho, uma suposta traição do influenciador num reality show foi o estopim para o fim do casamento de Pyong e Sammy Lee. "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", publicou Sammy num post. Pais de Jake, de 1 ano e 5 meses, o casal ainda tenta uma reconciliação. Segundo Hugo Gloss, Sammy e Pyong estão num retiro espiritual para "reconstruir o relacionamento com Cristo".

A falta de sexo foi um dos motivos do fim do casamento da jornalista e do músico. Casados desde setembro de 2019, eles anunciaram o fim neste mês. "Imagina pegar uma apresentadora de programa de viagem e um músico, que rodava o Brasil inteiro, e trancar em um apartamento com um bebê. Foi tipo engaiolar bicho solto", contou Titi à revista TPM.

Flavia e João Pedro terminaram no início do mês. A ex de Kevinho sofreu bastante com ataques de haters nas redes sociais e desabafou: "Realmente, a internet está cada dia mais tóxica. Isso me preocupa MUITO. Eu SÓ tenho 23 anos. Não me cobrem sucesso em todas as áreas da minha vida”, disse Flavia. Segundo o jornal O Dia, após terminarem, os dois foram vistos juntos aos beijos num restaurante. Porém, nas redes de ambos, nada foi declarado sobre a situação e ambos permanecem com status de solteiros.

O relacionamento de mais de 10 anos entre do DJ e a atriz terminou no último dia 18 de agosto. Dennis foi às redes sociais fazer o anúncio para os fãs, dizendo que o maior presente da relação foi o filho. "Em respeito ao nosso público, que vai do trabalho à família, viemos dividir com vocês uma mudança em nossas vidas. Após 13 anos, chegou ao fim o nosso relacionamento. Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão", escreveu nas redes sociais ao compartilhar uma foto do casal no dia da cerimônia de casamento.

A influenciadora e o cantor anunciaram o fim no último dia 29 de agosto. A relação de três anos terminou de forma amigável nas redes sociais. "Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim. Eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo", escreveu João Guilherme. "É assim que eu quero lembrar de nós, do meu primeiro amor, e sinto que para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos. Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor, amo você", escreveu Jade.