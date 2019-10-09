'Verdades Secretas' terá continuação em 2021

Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz são confirmados para 'Verdades Secretas 2'. Produção deve procurar jovens modelos pelo Brasil para compor elenco

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 13:20
Drica Moraes, Rodrigo Lombardi e Camila Queiroz fizeram parte do elenco de "Verdades Secretas". Camila está confirmada na continuação Crédito: Divulgação/TV Globo
Os fãs de "Verdades Secretas" (Globo, 2015) podem comemorar. O retorno da série foi confirmado por Patrícia Kogut, na edição de O Globo desta quarta-feira (9).  
De acordo com a colunista, a segunda temporada do folhetim será produzida para 2021 e terá no elenco estrelas como Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz. Outra novidade é a parceria entre Walcyr Carrasco e Amora Mautner, que se repetirá após sucesso de "A Dona do Pedaço". Diretora artística e autor também trabalharam juntos em "O Cravo e a Rosa".
Agatha Moreira, Reinaldo Gianecchini e Marieta Severo fizeram parte do elenco de "Verdades Secretas". Giane e Marieta estão confirmados na sequência Crédito: Divulgação/TV Globo
Além disso, a trama, que aborda o mundo da moda, pretende escalar muitos jovens modelos e, para encontrá-los, a produção de elenco viajará pelo Brasil. Procurada, a Globo confirmou apenas que Amora Mautner será a diretora da segunda temporada.
O folhetim de Walcyr Carrasco retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.

O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.

