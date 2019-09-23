'GoT' ganha Emmy de melhor série de drama; veja lista de vencedores

Crédito: HBO/Divulgação

Game of Thrones e Veep, acabaram este ano - o Em clima de despedida - duas das mais populares séries de TV,, acabaram este ano - o Emmy entregou seus principais prêmios na noite deste domingo, 22, em cerimônia realizada em Los Angeles (EUA).

Game of Thrones, baseada na obra de George R. R. Martin e produzida por David Benioff e D. B. Weiss, foi a melhor série de drama deste ano, mas não bateu seu recorde - de 12 estatuetas. Fleabag ganhou como a melhor série de comédia e Chernobyl, sobre o desastre nuclear, como a melhor minissérie.

Esta foi a primeira vez em 16 anos que a premiação não contou com um apresentador. Logo na abertura, apareceram Homer Simpson, Anthony Anderson, Bryan Cranston e Ben Stiller. "A televisão nunca foi tão grande. A televisão nunca importou tanto. E a televisão nunca foi tão boa", disse Cranston, estrela de Breaking Bad.

Os primeiros prêmios da noite foram dados para Tony Shalhoub e para Alex Borstein, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, respectivamente, por suas atuações em The Marvelous Mrs. Maisel.

"Quero dedicar esse prêmio à força de uma mulher, Amy Sherman-Palladino (criadora da série), e a cada mulher no elenco e nos bastidores de Maisel, Borstein disse. Ela também dedicou o prêmio para sua mãe e para a avó. A atriz contou que sua avó só sobreviveu porque ela teve coragem de sair da fila que a levaria para a morte pelas mãos dos nazistas. "Ela saiu da fila, e por isso eu estou aqui e meus filhos também. Então, saiam da fila, ladies", disse a atriz que ganhou o mesmo prêmio no ano passado.

Fleabag teve uma grande noite. Phoebe Weller ganhou em roteiro de série de comédia e Harry Bradbeer foi considerado o melhor diretor. Pouco depois, ela voltou ao palco como a vencedora da categoria melhor atriz de comédia, desbancando a favorita Julia Louis-Dreyfus, de Veep. E, no fim da noite, Fleabag foi consagrada a melhor série de comédia desta edição do Emmy.

Chernobyl, uma das produções mais comentadas da temporada, ganhou como a melhor minissérie e foi premiada ainda nas categorias roteiro e direção.

Jharrel Jerome ganhou como melhor ator em série limitada ou filme para TV por sua atuação em Olhos Que Condenam. O ator de 21 anos foi ovacionado. A série é sobre cinco homens negros acusados de estuprar uma mulher branca no Central Park nos anos 1980. Jerome homenageou esses homens no final de seu discurso e os nomeou. Eles estavam na plateia, se levantaram e foram aplaudidos.

Jodie Comer, de Killing Eve, foi a melhor atriz em drama. Billy Porter, de Pose, o melhor ator. Peter Dinklage, de Game of Thrones, foi mais uma vez o melhor coadjuvante em drama. E Julia Garner, de Ozark, venceu na categoria feminina.

Patricia Arquette, melhor coadjuvante de minissérie ou filme para a TV por The Act, pediu respeito às pessoas trans. E Michelle Williams, premiada por Fosse/Verdon, às mulheres.

OS VENCEDORES

Série de comédia: Fleabag

Atriz de comédia: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Ator de comédia: Bill Hader (Barry)

Série de drama: Game of Thrones

Atriz de drama: Jodie Comer (Killing Eve)

Ator de drama: Billy Porter (Pose)

Melhor minissérie: Chernobyl