Vavá e Márcio anunciam retorno do Karametade, sucesso dos anos 1990

Os gêmeos Vavá e Márcio, responsáveis pelo grupo de pagode Karametade Crédito: Instagram/@vavaemarciooficial

Os anos 1990 foram marcados pela ascensão de diversos grupos de pagode no Brasil. Raça Negra, Exaltasamba, Só Pra Contrariar, Molejo, Negritude Júnior, Os Travessos, Katinguelê são alguns exemplos da extensa lista. E o grupo Karametade, liderado por Vavá e Márcio, também esteve nesse lugar.

Nesta quarta-feira, 23, durante o programa The Noite, no SBT, os gêmeos anunciaram que voltarão aos palcos em 2020. "O grupo inicialmente se chamava Samba do Terceiro Grau. Era uma piada nossa, já que tocávamos em um bar ao lado da nossa antiga faculdade", contaram ao apresentador Danilo Gentili. Para tornar o grupo mais profissional, o nome foi substituído.