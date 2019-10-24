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Música

Vavá e Márcio anunciam retorno do Karametade, sucesso dos anos 1990

Grupo de pagode, liderado pelos gêmeos, deve voltar aos palcos no ano que vem

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:52
Os gêmeos Vavá e Márcio, responsáveis pelo grupo de pagode Karametade Crédito: Instagram/@vavaemarciooficial
Os anos 1990 foram marcados pela ascensão de diversos grupos de pagode no Brasil. Raça Negra, Exaltasamba, Só Pra Contrariar, Molejo, Negritude Júnior, Os Travessos, Katinguelê são alguns exemplos da extensa lista. E o grupo Karametade, liderado por Vavá e Márcio, também esteve nesse lugar.
Nesta quarta-feira, 23, durante o programa The Noite, no SBT, os gêmeos anunciaram que voltarão aos palcos em 2020. "O grupo inicialmente se chamava Samba do Terceiro Grau. Era uma piada nossa, já que tocávamos em um bar ao lado da nossa antiga faculdade", contaram ao apresentador Danilo Gentili. Para tornar o grupo mais profissional, o nome foi substituído.

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Um dos grandes sucessos do Karametade foi a música Morango do Nordeste que, segundo Vavá, iria para a dupla Zezé di Camargo e Luciano. "A gravadora em que estávamos no momento havia comprado os direitos autorais dessa música e ouvi dizer que eles iriam oferecer para Zezé di Camargo e Luciano inicialmente, mas acabaram oferecendo para nós. Quando ouvimos pela primeira vez, não acreditamos muito que iria bombar. Mas, por causa dela, chegamos a fazer shows até no Japão", relembra o cantor.

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