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MÚSICA

Jonas Brothers confirmam retorno da banda com lançamento de single

Os irmãos ficaram separados por seis anos e retornam com 'Sucker'

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:55

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:55

28/02/2019 - Capa de "Sucker", novo single dos Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram/jonasbrothers
Os rumores sobre o retorno dos Jonas Brothers acabaram nesta quinta-feira (28) quando os músicos publicaram no perfil da banda, em uma rede social, uma imagem com o nome do novo single e um vídeo em que revelam a volta do trio.  
A primeira imagem se refere à capa do single de retorno, intitulado "Sucker", que será lançado à meia-noite nos Estados Unidos (horário local, 2h horário de Brasília). Na semana passada surgiram os primeiros rumores de que Nick, Joe e Kevin estavam se reunindo em Londres para definir o retorno da banda após seis anos separados. 
Após a publicação da imagem, a banda publicou um vídeo do trio participando do quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show with James Corden. Um a um, os irmãos entraram no carro de Corden que disse: "O que estou pensando é o que está acontecendo?". Respondido pelos irmãos: "Nós voltamos". A entrevista completa ainda não foi divulgada até a publicação deste texto. 
Os Jonas Brothers se lançaram em 2005 e mantiveram atividade até 2013. Nesse meio tempo, fizeram dezenas de shows, participaram de filmes da Disney e tiveram uma série própria, conquistando fãs por todo o mundo. Também lançaram quatro CDs e duas trilhas sonoras nos oito anos juntos. 
Dos três irmãos, Nick tem sido o com maior foco da mídia nos últimos meses. O ator se casou com a atriz indiana Priyanka Chopra no final de 2018, com uma festa luxuosa em Nova Déli, na Índia.
O evento aconteceu em um hotel e teve três dias de celebração em um histórico palácio no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, incluindo partidas de críquete e coreografias de dança à Bollywood.
Mais recentemente, Nick, que já fez shows solo no Brasil nos últimos anos, se ofereceu para viver o personagem Batman nos cinemas, após Ben Affleck deixar o papel. 

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