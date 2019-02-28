Jonas Brothers confirmam retorno da banda com lançamento de single

28/02/2019 - Capa de "Sucker", novo single dos Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram/jonasbrothers

Os rumores sobre o retorno dos Jonas Brothers acabaram nesta quinta-feira (28) quando os músicos publicaram no perfil da banda, em uma rede social, uma imagem com o nome do novo single e um vídeo em que revelam a volta do trio.

A primeira imagem se refere à capa do single de retorno, intitulado "Sucker", que será lançado à meia-noite nos Estados Unidos (horário local, 2h horário de Brasília). Na semana passada surgiram os primeiros rumores de que Nick, Joe e Kevin estavam se reunindo em Londres para definir o retorno da banda após seis anos separados.

Após a publicação da imagem, a banda publicou um vídeo do trio participando do quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show with James Corden. Um a um, os irmãos entraram no carro de Corden que disse: "O que estou pensando é o que está acontecendo?". Respondido pelos irmãos: "Nós voltamos". A entrevista completa ainda não foi divulgada até a publicação deste texto.

Os Jonas Brothers se lançaram em 2005 e mantiveram atividade até 2013. Nesse meio tempo, fizeram dezenas de shows, participaram de filmes da Disney e tiveram uma série própria, conquistando fãs por todo o mundo. Também lançaram quatro CDs e duas trilhas sonoras nos oito anos juntos.

Dos três irmãos, Nick tem sido o com maior foco da mídia nos últimos meses. O ator se casou com a atriz indiana Priyanka Chopra no final de 2018, com uma festa luxuosa em Nova Déli, na Índia.

O evento aconteceu em um hotel e teve três dias de celebração em um histórico palácio no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, incluindo partidas de críquete e coreografias de dança à Bollywood.