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RETORNO

McFly anuncia retorno aos palcos e novo álbum

Banda divulga o nome do disco e cronograma de lançamento de músicas; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 11:40

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 11:40

Banda McFly Crédito: Reprodução/Instagram
A banda britânica McFly anunciou nesta terça-feira, 10, que retornará aos palcos. A notícia veio após uma publicação misteriosa na tarde do dia anterior, quando informaram que fariam um vídeo ao vivo falando sobre o que estaria por vir. O quarteto fará um show em Londres, em 20 de novembro deste ano, e adiantou que lançará músicas a cada semana até a data da apresentação, somando dez canções até lá.
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Intitulado The Lost Songs (Músicas Perdidas, em tradução livre), o novo álbum do grupo contempla produções que a banda escreveu e gravou nos últimos nove anos. "Está na hora de vocês ouvi-las. Podemos estar desaparecidos há um tempo, mas você estará recebendo um monte de McFly agora", comemorou o vocalista Tom Fletcher no Instagram.
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Fletcher disse que o primeiro lançamento ocorrerá no próximo domingo, dia 15, e convidou os fãs a assistirem na noite desta terça-feira, às 17h, o primeiro episódio de uma série de vídeos no YouTube, na qual os músicos falarão sobre o novo disco.

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