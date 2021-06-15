Vale Música abre inscrições para curso gratuito de Introdução à Regência

O Projeto Vale Música Serra está com inscrições abertas para o Curso de Introdução à Regência do Programa Vale Música. São 300 vagas para estudantes de música, músicos formados e regentes de bandas, orquestras, corais e big bands, entre outras formações musicais.
Desse total, 160 vagas serão destinadas para o público em geral, 40 para alunos do Projeto Vale Música Serra e 100 para os acordos de parceria estratégica do Programa Vale Música. As inscrições deverão ser feitas até 14 de julho, por meio do preenchimento do formulário digital disponibilizado no site da Estação Conhecimento de Serra.
As aulas serão desenvolvidas de forma remota, com a participação de especialistas em diversas áreas do conhecimento humano. Entre os palestrantes convidados estão regentes reconhecidos internacionalmente, como Ricardo Rocha, Nelson Ayres, Dario Sotelo, Maria José Chevitarese, Délio Gonçalves, Marcelo Jardim e Marcelo Maganha.
Para o maestro Eduardo Lucas, idealizador do curso, a iniciativa visa a preencher uma lacuna existente na formação de regentes em nível estadual e nacional, uma vez que o formato on-line permite a participação de alunos de diversas regiões. “Temos uma carência muito grande de cursos de regência no nosso país. Os poucos que existem são voltados para a formação de grandes maestros de orquestras sinfônicas e orquestras profissionais. O regente do século XXI é também um educador, e há uma lacuna de cursos para formar maestros educadores”, aponta.
O conteúdo curricular será dividido em 30 encontros, realizados sempre aos sábados, das 13h às 17h. O curso terá carga horária de 200 horas, com início previsto para 24 de julho de 2021 e encerramento em 09 de abril de 2022, sendo 120 horas síncronas (via plataforma de videochamada Zoom) e 80 horas assíncronas (com atividades preestabelecidas no AVA - Google Classroom).
“O curso vai tratar das questões técnicas e também de gestão, do entendimento da estrutura pedagógica do projeto a que a banda ou orquestra está vinculada, da captação de recursos, da compreensão do terceiro setor, das políticas públicas de assistência social, elaboração de planilhas, prestação de contas, acompanhamento financeiro, assessoria de comunicação e de toda a cosmologia de gestão inerente à função de um maestro”, adianta Eduardo.
O curso oferecerá certificação para os alunos que cumprirem todas as condições exigidas em sua estrutura pedagógica, como frequência mínima de 75% e participação nas atividades propostas dentro do prazo estipulado.
Para a gerente do Instituto Cultural Vale, Christiana Saldanha, o curso de Introdução à Regência está em consonância com a estrutura pedagógica do Programa Vale Música e com o papel da instituição no processo de democratização do acesso à cultura e do fomento da arte. “Desde 2019, quando foi criado, o Programa Vale Música está em constante evolução. O curso de Regência do Vale Música Serra, modalidade inédita no Programa, se junta a outras categorias de formação para possibilitar novas possibilidades aos músicos, reflexo de nossa busca incessante pelo aperfeiçoamento. Oferecido a interessados em todo o país, o curso é gratuito e será ministrado à distância, em virtude da pandemia de Covid-19”, destaca Saldanha.
*Com informações da assessoria do Vale Música
SERVIÇO:
- CURSO REMOTO DE INTRODUÇÃO À REGÊNCIA VALE MÚSICA
- Vagas: 300 (160 vagas para ampla concorrência, 40 vagas para alunos do Projeto Vale Música Serra e 100 vagas para os acordos de parceria estratégica do Programa Vale Música)
- Requisitos: Ser regente de banda, orquestra, coral, big band e outras formações (deverá apresentar uma declaração comprovando a sua atuação em ONGs, Projetos sociais, Igrejas, Escolas e outros); ou estudante de música (deverá apresentar uma declaração da instituição de ensino superior (IES); ou músico formado (deverá comprovar através de diploma ou declaração)
- Inscrições: de 14 de junho a 14 de julho, no site da Estação Conhecimento de Serra
- Resultado dos selecionados: 19 de julho
- Início do curso: 24 de julho de 2021
- Encerramento: 09 de abril de 2022
- Carga horária: 200 horas, sendo 120 horas síncronas (por plataforma de videochamada Zoom) e 80 horas assíncronas (atividades pré-estabelecidas no AVA - Google Classroom)
- Dúvidas: [email protected]