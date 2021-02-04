Vale a Pena Ver de Novo: "Ti-Ti-Ti" será próxima novela reprisada

A trama, inspirada em obra dos anos 1980, foi exibida entre 19 de julho de 2010 e 18 de março de 2011, protagonizada por Alexandre Borges (Jacques Léclair) e Murilo Benício (Victor Valentim).

A 1ª versão de Ti-Ti-Ti na Globo foi ao ar entre 5 de agosto de 1985 e 8 de março de 1986 e trouxe Reginaldo Faria como Léclair e Luis Gustavo (que participou da versão mais recente interpretando Mário Fofoca) como Valentim.