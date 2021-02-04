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Após Laços de Família

Vale a Pena Ver de Novo: "Ti-Ti-Ti" será próxima novela reprisada

A novela será exibida após o último capítulo de Laços de Família.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 08:37

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 08:37

Ti Ti Ti: o ator Alexandre Borges vive o estilista Jacques Leclair na novela
Ti Ti Ti: o ator Alexandre Borges vive o estilista Jacques Leclair na novela Crédito: TV Globo/Zé Paulo Cardeal
Globo anunciou a reprise de Ti-Ti-Ti na faixa do Vale a Pena Ver de Novo. A novela será exibida após o último capítulo de Laços de Família.
A trama, inspirada em obra dos anos 1980, foi exibida entre 19 de julho de 2010 e 18 de março de 2011, protagonizada por Alexandre Borges (Jacques Léclair) e Murilo Benício (Victor Valentim).

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A 1ª versão de Ti-Ti-Ti na Globo foi ao ar entre 5 de agosto de 1985 e 8 de março de 1986 e trouxe Reginaldo Faria como Léclair e Luis Gustavo (que participou da versão mais recente interpretando Mário Fofoca) como Valentim.

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