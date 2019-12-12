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'The Witcher', série com Henry Cavill, ganha último trailer antes da estreia

A estreia global está prevista para 20 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 14:39

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 14:39

Henry Cavil na série The Witcher Crédito: Divulgação/Netflix
Uma das séries mais aguardadas de 2019, The Witcher, com Henry Cavill, ganhou seu último trailer antes da estreia, no dia 20 de dezembro, na Netflix.
Baseada no best-seller homônimo, trata-se de uma história épica, sombria, que traz a história de um famoso caçador de monstros Geralt de Rivia (Cavill). Misturando seres humanos com elfos, bruxos, gnomos e monstros, traz a luta pela sobrevivência no Continente. No elenco, além de Henry Cavill, estão nomes como Anya Chalotra, como Yennefer, Freya Allan, como Ciri, Jodhi May como Calanthe e Björn Hlynur Haraldsson como Eist. 

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