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Ator da Netflix de 14 anos é encontrado morto; funeral ocorreu nesta quinta

Jack Burns era dançarino e já havia atuado em produções da empresa e da BBC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 14:30

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 14:30

Jack Burns foi encontrado morto na casa dos pais; polícia não trata o caso como suspeito Crédito: Facebook / @eliteacademyofdancegreenock
O ator e dançarino Jack Burns, de 14 anos, foi encontrado morto na casa dos pais no dia 1º de dezembro, em Greenock, Escócia. Apesar de ainda não ter revelado a causa da morte, a polícia escocesa disse não considerar o caso suspeito.
Burns atuou na série da Netflix Retribution, de 2016, e participou da minissérie In Plain Sight, produzida pela BBC, no mesmo ano. Inicialmente, Jack chegou a ser confundido com o irmão, Rory Burns, que já participou da série Outlander, também disponível na Netflix.

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Além disso, Burns era dançarino e estudava na Elite Academy Dance - Academia Real de Ballet Clássico de Greenock, região central da Escócia. Ele frequentava a instituição desde 2012, quando tinha apenas sete anos de idade.
Em um post no Facebook, a Academia lamentou a morte de Burns: "é com um coração pesado que escrevemos esse post. Tragicamente, como vocês sabem, nós perdemos nosso amado estudante Jack Burns no domingo, 1º de dezembro. Jack era uma inspiração para todos na Elite e tocou os corações de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012".
Ainda na publicação, a escola convidou a todos para o funeral de Jack, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 12. "Nós e toda a família de Jack e seus amigos estamos naturalmente completamente devastados e sem palavras ou respostas", comentaram.

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