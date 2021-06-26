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Televisão

'Supernatural' terá sequência centrada em história dos pais de Dean e Sam

Jared Padalecki diz ter ficado decepcionado por não fazer parte da nova produção

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 08:17
The Winchesters: Supernatural ganha spinoff sobre os pais de Dean e Sam
The Winchesters: Supernatural ganha spinoff sobre os pais de Dean e Sam Crédito: Divulgação/CW
A CW desenvolve uma nova série derivada de "Supernatural", um dos seus maiores sucessos e que chegou ao fim em novembro de 2020 após 15 temporadas. Segundo reportagem do Deadline, a produção será chamada de "The Winchesters" e será centrada nos pais de Dean e Sam Winchester, interpretados por Jensen Ackles e Jared Padalecki.
Ackles, aliás, vai fazer parte da continuação como narrador da sequência. Ele também é o produtor executivo do projeto por meio Chaos Machine Productions, produtora que criou com a sua mulher, Danneel.
A série, de acordo com o Deadline, vai mostrar a história, pela perspectiva de Dean, de como seu pai, John, conheceu a sua mãe, Mary, e tudo que eles fizeram para viver esse romance e também para salvar o mundo das ameaças sobrenaturais.

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"Depois que Supernatural encerrou sua 15ª temporada, sabíamos que não havia acabado. Porque, como dizemos no programa, 'nada nunca termina de verdade, não é?'", disse Ackles ao site.
"Quando Danneel e eu formamos a Chaos Machine Productions, sabíamos que a primeira história que queríamos contar era a história de John e Mary Winchester, ou melhor, a história da origem de 'Supernatural'. Sempre achei que meu personagem, Dean, gostaria de saber mais sobre o relacionamento de seus pais e como ele surgiu. Então, adoro a ideia de ter o Dean nos levando nesta jornada com ele", completou o ator.
Não foram revelados os nomes dos artistas que vão dar vida aos personagens John e Mary.
Após a divulgação da sequência, Jared Padalecki disse, por meio de suas redes sociais, que não sabia sobre o spin-off. "Gostaria de ter ouvido falar sobre isso de outra forma além do Twitter. Estou animado para assistir, mas chateado que Sam Winchester não teve nenhum envolvimento", afirmou.

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