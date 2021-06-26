'Supernatural' terá sequência centrada em história dos pais de Dean e Sam

The Winchesters: Supernatural ganha spinoff sobre os pais de Dean e Sam Crédito: Divulgação/CW

A CW desenvolve uma nova série derivada de "Supernatural", um dos seus maiores sucessos e que chegou ao fim em novembro de 2020 após 15 temporadas. Segundo reportagem do Deadline, a produção será chamada de "The Winchesters" e será centrada nos pais de Dean e Sam Winchester, interpretados por Jensen Ackles e Jared Padalecki.

Ackles, aliás, vai fazer parte da continuação como narrador da sequência. Ele também é o produtor executivo do projeto por meio Chaos Machine Productions, produtora que criou com a sua mulher, Danneel.

A série, de acordo com o Deadline, vai mostrar a história, pela perspectiva de Dean, de como seu pai, John, conheceu a sua mãe, Mary, e tudo que eles fizeram para viver esse romance e também para salvar o mundo das ameaças sobrenaturais.

"Depois que Supernatural encerrou sua 15ª temporada, sabíamos que não havia acabado. Porque, como dizemos no programa, 'nada nunca termina de verdade, não é?'", disse Ackles ao site.

"Quando Danneel e eu formamos a Chaos Machine Productions, sabíamos que a primeira história que queríamos contar era a história de John e Mary Winchester, ou melhor, a história da origem de 'Supernatural'. Sempre achei que meu personagem, Dean, gostaria de saber mais sobre o relacionamento de seus pais e como ele surgiu. Então, adoro a ideia de ter o Dean nos levando nesta jornada com ele", completou o ator.

Não foram revelados os nomes dos artistas que vão dar vida aos personagens John e Mary.