Jared Padalecki, de 'Supernatural', é preso por agressão em bar

Jared Padalecki, astro da série "Supernatural" Crédito: Reprodução/Instagram/jaredpadalecki

Jared Padalecki, 37, conhecido por seu papel como Sam Winchester na série "Supernatural", foi preso na manhã de domingo (27) em Austin, Texas (EUA).

De acordo com o site norte-americano TMZ, o ator estava na boate Stereotype, da qual ele é um cliente frequente, e foi acusado por agressão e intoxicação pública.

GENTE?! Jared Padalecki, o Sam de #Supernatural, foi preso nessa madrugada em Austin, no Texas, por agressão e embriaguez. E mais, segundo o TMZ, o ator ofereceu suborno para os policias para não ser preso.



Ainda não se sabe se ator já foi solto.pic.twitter.com/DZhpnvloYB — SériesCharts (@SeriesChartsBR) 28 de outubro de 2019

Testemunhas disseram que o ator bateu em um garçom e no gerente do estabelecimento, e que um amigo tentou acalmá-lo do lado de fora, levando um golpe mata-leão dele. O momento foi registrado em vídeo.

O ator ainda teria tentado subornar policiais com um maço de dinheiro. Ele foi preso sob duas acusações -embriaguez e agressão- e deve pagar uma fiança entre US$ 5.000 (R$ 20.063) e US$ 15.000 (R$ 60.190) por cada uma delas. Ainda não se sabe se ele já foi liberado.

Padalecki acaba de estrear a 15ª temporada de "Supernatural" e, com ela, a história dos irmãos Winchester, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), chega ao fim. A nova leva de episódios, que estreou na Warner no dia 22, pode não agradar a todos os fãs, mas certamente marcará aqueles que acompanham a história desde 2005, segundo o roteirista Andrew Dabb.