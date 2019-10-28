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Jared Padalecki, de 'Supernatural', é preso por agressão em bar

Ator também responde por embriaguez e deve pagar fiança entre US$ 5.000 e US$ 15.000 por cada infração

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:02
Jared Padalecki, astro da série "Supernatural" Crédito: Reprodução/Instagram/jaredpadalecki
Jared Padalecki, 37, conhecido por seu papel como Sam Winchester na série "Supernatural", foi preso na manhã de domingo (27) em Austin, Texas (EUA).
De acordo com o site norte-americano TMZ, o ator estava na boate Stereotype, da qual ele é um cliente frequente, e foi acusado por agressão e intoxicação pública.
Testemunhas disseram que o ator bateu em um garçom e no gerente do estabelecimento, e que um amigo tentou acalmá-lo do lado de fora, levando um golpe mata-leão dele. O momento foi registrado em vídeo.
O ator ainda teria tentado subornar policiais com um maço de dinheiro. Ele foi preso sob duas acusações -embriaguez e agressão- e deve pagar uma fiança entre US$ 5.000 (R$ 20.063) e US$ 15.000 (R$ 60.190) por cada uma delas. Ainda não se sabe se ele já foi liberado.

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Padalecki acaba de estrear a 15ª temporada de "Supernatural" e, com ela, a história dos irmãos Winchester, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), chega ao fim. A nova leva de episódios, que estreou na Warner no dia 22, pode não agradar a todos os fãs, mas certamente marcará aqueles que acompanham a história desde 2005, segundo o roteirista  Andrew Dabb.
"Criamos algo que espero que faça sentido, com um final emocionante para jornada desses personagens. Não será algo que fará todo mundo feliz, porque isso é impossível. Mas realmente espero que as pessoas entendam por que acabou assim", diz.

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