Ator de 'Harry Potter' diz que ficava bêbado para lidar com a fama

O ator Daniel Radcliffe Crédito: Reprodução/Instagram @daniel9340

Daniel Radcliffe tinha apenas 11 anos quando foi escalado para protagonizar a saga Harry Potter. Lidar com a fama nessa idade significava viver sob a pressão dos holofotes, com as pessoas voltando o olhar para ele. E as bebidas alcoólicas foram a saída que ele encontrou para superar - ou tentar ignorar - tudo isso.

Em um episódio do Off Camera com Sam Jones, divulgado esta semana, o ator de 29 anos falou abertamente sobre uso do álcool na adolescência. Para ele, a bebida era uma forma de esquecer as consequências de toda a fama que estava vivenciado.

"No meu caso, a maneira mais rápida de esquecer o fato de que você estava sendo observado era ficar muito bêbado", disse Radcliffe. "Então, quando você fica muito bêbado, você se torna consciente: 'As pessoas estão observando mais agora porque estou ficando muito bêbado, então eu provavelmente deveria beber mais para ignorar isso mais'", completou e acrescentou que "isso pode afetar sua psique".

O ator comentou que achava que "os atores tinham de ser bêbados legais e loucos". "Eu tive que viver de acordo com essa imagem estranha que eu tinha na cabeça sobre o que significava ser um ator famoso", afirmou.

Sair desse hábito, segundo Radcliffe, "levou alguns anos e algumas tentativas". Embora amigos o ajudassem no processo, o ator teve de fazer essa mudança sozinho.